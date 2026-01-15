Manlig personlig assistent till Partille, 100 %
Manlig personlig assistent sökes - heltid i Partille
Min nuvarande assistent går vidare i livet - och nu söker jag dig som vill kliva in och göra skillnad på riktigt.
Jag är en vuxen person med ett aktivt liv som behöver stöd i vardagen, både med det praktiska och det mänskliga. Du kommer att jobba nära mig och bli en viktig del av mitt liv - så det är viktigt att vi klickar som människor.
Det praktiska:
Tjänsten börjar som en timanställning, men trivs vi tillsammans kan tjänsten komma att övergå till en visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar med en tjänstgöringsgrad om 100 %
Arbetstiderna är 07:00-00:00 på rullande schema, inklusive vardagar och var tredje helg
Körkort är ett krav - men du behöver ingen egen bil, du kör min.
Om dig:
Du är pålitlig, närvarande och trygg i dig själv. Kanske har du redan erfarenhet av assistans eller vård, kanske inte - det viktigaste är att du är lyhörd, gillar att ta ansvar och är bekväm med att både ta i där det behövs och ge utrymme där det räknas. Och du har troligen kommit en bit i livet - du vet hur man får vardag och jobb att lira ihop.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
- Vid en eventuell intervju förväntas du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
GIL Kontakt
Karl Robin Grönberg 0735-206512
9687195