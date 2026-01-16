Manager IT-Systemförvaltning
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Manager IT-Systemförvaltning på uppdrag av vår klient.
Deltid - 50%
I Denna roll kommer du att vara en del av stabsfunktionen Operational Excellence som består av experter inom verksamhetsutveckling, digitalisering, och compliance. Vi samarbetar tätt ihop med våra operativa linjeorganisationer samt ledningsgruppen och flera andra funktioner inom hela företaget
Tasks & responsibilites : Som Manager IT Systemförvaltning är du operativt och taktiskt ansvarig för att systemförvaltningen levereras och utvecklas inom företaget Sverige.
Förvaltningen sker utifrån både sekventiella och agila metoder.
Klient IT är den största leverantören av IT Tjänster och en viktig part i förvaltningsarbetet. Underhålla kontakt med företaget IT gällande projektbehov och SLA uppföljning
Ge stöd till enskilda förvaltningsteam i deras förvaltningsarbete.
Administrera och följa upp mindre projektbehov, likt en PMO
Du är med och utvecklar förvaltningsramverket och ser till att det implementeras genom de förvaltare som finns runtom i verksamheten. Det handlar bl.a. om att se över hur vi kan få in andra aspekter av verksamhetsutveckling i förvaltarrollen.
Krav: Flytande på svenska Minst 5 års yrkeserfarenhet i liknande roller. Relevant akademisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Förståelse bimodala IT-miljöer, där behovet av stabilitet och flexibilitet måste balanseras. Erfarenhet av IT-styrning och förvaltningspraxis Erfarenhet av implementation av förvaltningspraxis genom förändrings- och kommunikationsplaner och praktisk utbildning
Meriterande: Erfarenhet av energisektor Erfarenhet av PowerBI Erfarenhet av att utveckla förvaltningspraxis från en system till verksamhetsutvecklingsfokus Erfarenhet av Data Management & Analytics
Övrig information Arbetsmodell: På plats
Uppdragsperiod: 2026-01-26 - 2026-12-31
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
