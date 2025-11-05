Måltidsbiträde till Trallen (helger) - Gustavsgården
2025-11-05
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Restaurang Trallen är belägen i Gustavsgården, som är ett äldreboende centralt i Gustavsberg på Värmdö.
Vi serverar dagligen våra 110 boenden frukost, lunch, eftermiddagsfika och middag. En stor del av det vi lagar är från grunden. Vår restaurang är även öppen för allmänheten. Vi har även catering och större tillställningar ibland. Vi har öppet alla dagar på året.
Gustavsgården är ett boende för äldre med ett stort omvårdnadsbehov. Boendet består av tre enheter med totalt 101 lägenheter. Varje boende har en kontaktperson i personalgruppen, som kan bistå den boende i olika avseenden. I fokus för vår verksamhet står värdeorden: kompetens, flexibilitet, trygghet och tydlighet. Gustavsgården ligger centralt i Gustavsberg, dit du enkelt pendlar med buss från Slussen på cirka 30 minuter.
Ditt uppdrag
Nu behöver vi stärka upp teamet med en till person som kan arbeta under helger. I rollen som måltidsbiträde/diskare förekommer sedvanliga arbetsuppgifter i ett storkök såsom beredning/tillagning av mat, salladsbuffé, bakning, servering, plocka varor, registrering av matsvinn, uppföljning, hygien, egen kontroll, städning samt diskning.
Personalen i köket på Gustavsgården är ett sammansvetsat lag med högt i takt där skratt och glädje är en naturlig del av arbetspasset där alla hjälps åt och tillsammans värdesätter ett gott samarbete. Anställningen avser deltidsanställning vid behov.
Din erfarenhet
Som person är du prestigelös, självgående, nyfiken och flexibel. Med en strävan om att utvecklas i ditt arbete men också och att du bidrar med ditt engagemang och kunskap till arbetsgruppen samtidigt som du har lätt för att följa redan satta rutiner och arbetssätt.
Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift eftersom du kommer arbeta i ett öppet kök och möta våra boende och personal dagligen i ditt arbete.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta i storkök alternativt restaurang och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på ett äldreboende.
Dina personliga egenskaper
Självständighet
Flexibel
Samarbetsförmåga
Kvalitetsmedveten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstidPubliceringsdatum2025-11-05Så ansöker du
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Intervjuer sker löpande så sök redan idag. För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Vill du veta mer
Är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/473". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Vård och Omsorgskontoret (VOK), Särskilt boende Gustavsgården Kontakt
Linnea Axelsson 08-57047648 Jobbnummer
9590041