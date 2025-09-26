Målningstekniker
2025-09-26
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
Vill du arbeta i en varierande roll där du kombinerar teknik, kvalitet och utveckling?
Vi på Proplate söker nu en målningstekniker som vill bidra till att våra produkter håller högsta standard. Du blir en viktig del av vårt produktionsteam och rapporterar till områdeschefen.
Om rollen
Som målningstekniker får du en central roll i vår produktion. Du kommer arbeta både operativt och utvecklingsinriktat med våra målningsprocesser. Ditt arbete bidrar direkt till vår kvalitetssäkring, kundnöjdhet och ständiga förbättring.

Arbetsuppgifter
I din vardag kommer du bland annat att:
Arbeta med förbättringar och utveckla våra målningsprocesser.
Följa upp och hantera avvikelser i produktionen.
Genomföra visuella kontroller och stickprovsmätningar.
Medverka vid utfallsprov och underhåll.
Arbeta med kostnadseffektivisering.
Ansvara för utbildning av personal och stötta kollegor vid behov.
Inköp av förbrukningsmaterial.
Bidra till en säker, effektiv och kvalitetsdriven arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete inom produktion och ytbehandling.
God förståelse för kvalitetssäkring och avvikelsehantering.
Ett öga för detaljer och är noggrann.
Förmågan att utbilda och stötta kollegor.
Initiativförmåga och vilja att bidra till förbättringar.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar och påverka processer.
Vi erbjuder
En viktig roll i ett framåtlutat industriföretag.
Möjlighet att påverka och utveckla processer.
Stöttande kollegor och en arbetsmiljö med fokus på kvalitet och förbättringar.
Trygg anställning med kollektivavtal och flera förmåner.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: jobb@proplate.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målningstekniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Proplate Oxelösund AB
(org.nr 556466-2442)
Folkegatan 56 (visa karta
)
613 31 OXELÖSUND

Kontakt
Fredrik Döring
fredrik.doring@proplate.se
076-111 67 11
