Malmö Stadsteater Söker Skräddare

Malmö Stadsteater är en av Sveriges ledande stadsteatrar med uppdrag att skapa dramatik som berör, speglar vår samtid och bjuder in till nya perspektiv. Med fyra scener, en ateljé och ett rikt utbud av föreställningar för både barn och vuxna, är vi en kulturinstitution i ständig rörelse. Här arbetar omkring 90 personer - från skådespelare och tekniker till administratörer och kommunikatörer - tillsammans för att göra teater tillgänglig och relevant för en bred publik. Vi vill vara hela stadens teater - en öppen mötesplats för dramatik, nyfikenhet och gemenskap.
Vi söker nu en dam/herrskräddare för en 100% tillsvidareanställning för Malmö Stadsteaters skrädderi.
DU KOMMER ATT:
Som skräddare kommer du att arbeta med både tillskärning och sömnad för dam och herr och ansvara för att självständigt utföra tilldelade arbetsuppgifter. Du ingår i kostymavdelningen som förutom dig består av fyra skräddare/kostymkoordinatorer samt två kostymtekniker. Du rapporterar till mask- och kostymchef.
Utöver ovanstående arbetsuppgifter bör du kunna utföra patineringsarbete med möjlighet till vidareutveckling inom området patinering. Du skall även kunna bistå kostymteknikerna som påklädare vid föreställningar som backup vid semestrar eller sjukdomsfall.
DU SOM SÖKER SKA HA:
• Minst treårig sömnadsutbildning samt ett par års erfarenhet från teaterverksamhet eller liknande.
• Engelska i tal och skrift
• B-körkort (inget krav)
VEM DU ÄR
Teatern är en miljö där ingen dag är den andra lik, vilket ställer höga krav på stresstålighet, ödmjukhet och flexibilitet. Vi söker dig som är med och bidrar till ett positivt arbetsklimat, är noggrann och ansvarstagande. Du är kommunikativ och serviceinriktad. Du är lösningsorienterad och har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Vi sätter värde på de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell diversitet tillför teatern, därför söker vi aktivt efter personer med erfarenheter och bakgrund som kan komplettera vårt kreativa kollektiv.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% som inleds med 6 månaders provanställning.
Tillträdesdatum enlig överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: ansokan@malmostadsteater.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skräddare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Stadsteater AB
(org.nr 556206-4526), https://www.malmostadsteater.se
Kalendegatan 12 (visa karta
)
200 10 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mask- och kostymchef
Paola Billberg Johansson paola.billbergjohansson@malmostadsteater.se Jobbnummer
