måleri / byggnadsvård

Bredsjö Bygg och uthyrning AB / Målarjobb / Hällefors
2025-10-08


Vi söker en skicklig och engagerad medarbetare inom dekorativ målning och patinering för både bostäder och kommersiella miljöer.
Du kommer att arbeta med färg-, textur- och harmoni­design som skapar estetiskt tilltalande interiörer, samt bidra till underhåll och bevarande av dekorativa ytor och strukturer.
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av dekorativ målning, patinering eller liknande konstnärligt hantverk
* Har öga för färg och form samt förståelse för interiörens helhetsuttryck
* Är noggrann, självgående och har en känsla för detaljer
* Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Skicka gärna din ansökan med CV och några exempel på tidigare arbeten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: B_BYGG@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anställning ansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bredsjö Bygg och uthyrning AB (org.nr 559259-1464)

Arbetsplats
Bredsjö Bygg & uthyrning AB

Jobbnummer
9547942

