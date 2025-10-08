måleri / byggnadsvård
2025-10-08
Vi söker en skicklig och engagerad medarbetare inom dekorativ målning och patinering för både bostäder och kommersiella miljöer.
Du kommer att arbeta med färg-, textur- och harmonidesign som skapar estetiskt tilltalande interiörer, samt bidra till underhåll och bevarande av dekorativa ytor och strukturer.
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av dekorativ målning, patinering eller liknande konstnärligt hantverk
* Har öga för färg och form samt förståelse för interiörens helhetsuttryck
* Är noggrann, självgående och har en känsla för detaljer
* Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Skicka gärna din ansökan med CV och några exempel på tidigare arbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: B_BYGG@hotmail.com
