Målare till STH Bygg
HR-Utveckling Dalarna AB / Målarjobb / Falun Visa alla målarjobb i Falun
2025-09-24
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HR-Utveckling Dalarna AB i Falun
, Borlänge
, Gagnef
, Leksand
, Hedemora
eller i hela Sverige
Är du en erfaren målare med öga för detaljer och passion för ditt yrke? Då kan du vara den vi söker!
Du kommer då bli en del av ett lokalt byggföretag med över 30 års erfarenhet i branschen. Du vill utvecklas tillsammans med oss i en familjär miljö där ditt engagemang uppskattas och där vi bygger både starka projekt - och starka relationer. Nu söker vi dig som vill vara med på våran resan framåt och bidra till att vi fortsätter leverera kvalitet i Dalarna.
Med ett brett utbud av byggtjänster - från totalentreprenad och nybyggnation till renoveringar, takläggning och försäkringsskador. Vi utför även måleri, köksmontage, betong- och murarbeten samt traditionella timringsarbeten i dalastil. Med fokus på kvalitet, hantverk och kundnöjdhet hjälper vi kunder genom hela byggprocessen - stort som smått.
Hos oss jobbar du nära både kunder och kollegor, i en miljö där kvalitet, ansvar och trivsel går hand i hand.
Om tjänsten:
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat tapetsering, spackling, förberedande underarbete och målning på olika typer av ytor. Du kommer även att arbeta med slipning och behandling av trägolv, samt läggning av mattor.
Arbetet innebär nära kontakt med både beställare och andra yrkesgrupper, såsom golvläggare, rörläggare, snickare och elektriker. Därför är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och uppskattar ett socialt och varierande arbetsklimat.
Din profil:
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom måleriyrket och trivs med ett varierat arbete där du får ta ansvar för dina projekt. Du är van att arbeta både självständigt och i team och har en naturlig känsla för kvalitet, noggrannhet och ansvar.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är initiativtagande, serviceinriktad och har förmågan att planera och strukturera ditt arbete effektivt, även när flera projekt pågår samtidigt. Vi tror att du är en engagerad och social person som brinner för att leverera arbete av högsta kvalitet.
Meriterande är om du har snickarkunskap och ett stort kontaktnät.
Hos oss blir du en del av en trivsam arbetsmiljö där samarbete, yrkesstolthet och precision värdesätts högt.
Varmt välkommen med din ansökan!
STH Bygg är en lokal byggfirma från Svärdsjö med en passion för Dalarnas rika kultur och historia. Med över 30 års erfarenhet har vi utfört över 4000 olika byggprojekt runt om i Dalarna, inklusive renoveringar och nybyggnationer i städer som Falun och Borlänge.
Vår kärlek till Dalarnas traditioner syns i vårt arbete, där vi inte bara strävar efter att hålla de gamla byggteknikerna vid liv utan också att bevara miljön. Vi är stolta över vårt rykte som pålitliga och erfarna snickare, takläggare och målare i Falun och Borlänge.
Vår breda kunskap sträcker sig över olika hantverk, och varje medlem i vårt team är en specialist inom sitt område. Som auktoriserad byggfirma och medlem av Sveriges Byggindustrier garanterar vi inte bara hög kvalitet i vårt arbete utan också en sund affärssed och etiskt ansvarsfullt byggande.
Vårt team består av skickliga hantverkare med olika kompetenser och lång erfarenhet. Vi specialiserar oss på allt från renoveringar av kök och badrum till timringsarbete i traditionell dalastil. Med en nära relation till våra kunder och en strävan efter att alltid bli bättre är vi det självklara valet för alla byggprojekt i Dalarna.Publiceringsdatum2025-09-24KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500), http://www.hrdalarna.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Dalarna Jobbnummer
9524186