Målare
2026-04-22
Vi söker erfarna målare till vår kund i Malmö/Lund!Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Förberedelse av ytor genom slipning, spackling och rengöring
• Målning av väggar, tak, fasader och snickerier
• Grundmålning och efterbehandling för ett hållbart resultat
• Reparation av mindre skador på ytor inför målning
• Arbete både inomhus och utomhus
• Säkerställa hög kvalitet och noggrannhet i utfört arbete
• Städning och iordningställande av arbetsplats efter avslutat arbete
• Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper inom byggbranschen
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom måleribranschen, gärna i byggprojekt. Vi ser helst att du har utbildningsbevis, gesällbrev eller liknande.
Som person skall du vara pliktrogen, noggrann och verka med stor yrkesstolthet. Du är självgående och tar ansvar för dina uppdrag både vad det gäller planering och effertivitet.
Liftkort är meriterande och körkort är ett krav.
Det är viktigt att du är serviceinriktad då du är företagets representant hos kunden.
Det är viktigt med goda kunskaper i svenska språket.
Information och kontakt
Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut, så ansök direkt!
Lärlingar är inte aktuella för denna tjänst. Du ska kunna intyga att du är färdigutbildad målare.
Tjänsten gäller ett sommarbehov, med eventuell möjlighet till förlängning.
Arbetstid är dagtid 07-16.
Körkort är ett krav.
Vid frågor, kontakta Erik Kleremark 046-540 85 94 eller Lisbeth Ahlkvist 046-540 85 92.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Skiffervägen 102 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erik Kleremark erik.k@wikan.se +46 46 540 85 94 Jobbnummer
9868860