Målare - Scandinavian Internet Group AB - Målarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Scandinavian Internet Group AB

Scandinavian Internet Group AB / Målarjobb / Stockholm2021-07-08Är du en lösningsorienterad lagspelare som har en hög yrkesstolthet och brinner för att ge service i världsklass? Vill du vara en del av ett välmående och expansivt företag med låg personalomsättning? Är du dessutom en duktig målare som har erfarenhet inom servicemåleri samt utbildad inom området, då kan du vara Willmans nya stjärnskott. Läs vidare nedan och ansök redan idag!Arbetsuppgifter: I rollen som målare på Willmans Måleri arbetar du med varierande projekt i hela Stockholmsområdet. Rollen ger dig stor frihet under ansvar där du är ansvarig för dina uppdrag i en bred roll. I denna roll agerar du ansiktet utåt för företaget samt har du det yttersta ansvaret mot kund.Du erbjuds:En plats i ett tryggt och framgångsrikt företag i en stor expansionsfas med spännande uppdrag.Ett företag som värnar högt om de anställda och deras välmående.Servicebil, flexibilitet i arbetstid samt frihet under ansvar.Vi söker dig som:Besitter cirka 5 års erfarenhet i rollen som målare inom service.Genomgått en yrkesutbildning som målare.Har B-körkort.Har en hög yrkesstolthet.Som person är du:Självständig och engagerad i ditt arbete.Driven och har lätt för att skapa och bygga nya relationer, både med kollegor men främst med kunder.Om företaget:Willmans måleri är en ung målerifirma beläget på Södermalm som etablerades 2016 av ägaren Emil Willman. De ägnar sig åt stora som små projekt åt både företagskunder och privatpersoner. Exempel på områden de arbetar med är måleriservice, målerientreprenad åt BRF, fastighetsägare och förvaltning. Kunderna finns över hela Stockholm och målet är att alltid leverera med högsta kvalité oavsett vilket uppdrag de tar sig an. Som målare hos Willmans blir du en del av ett sammansvetsat gäng i ett företag med stor drivkraft där alla möjligheter till utveckling finns.Låter detta som rätt möjlighet för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan med ditt CV!I denna rekrytering samarbetar Willmans Måleri med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Mikaela Hansson, mikaela.hansson@jobway.se . Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-07-08Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-09-14Scandinavian Internet Group AB5853166