Makeupartist / Värdinna
Model House Sweden AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-05-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Model House Sweden AB i Stockholm
, Västerås
, Norrköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Model House är en av Sveriges ledande fotostudior, centralt belägen i city, med snart 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder professionell styling och modefotografering för såväl privatpersoner som företag, med fokus på kvalitet och en förstklassig kundupplevelse.
Vi är ett engagerat och sammansvetsat team med hög arbetsmoral och en stark passion för vårt arbete. Nu söker vi en kreativ och skicklig makeupartist som har förmågan att lyfta fram det unika och vackra hos varje individ.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är positiv, serviceinriktad och trivs i en dynamisk miljö.
Tjänsten innebär att sminka våra bokade kunder inför fotograferingar, med fokus på kvalitet, noggrannhet och kundupplevelse.
KRAV;
• Diplomerad utbildning som makeupartist /hårstylist
• Erfarenhet av att sminka privatpersoner i alla åldrar och hudfärger
• Stor kreativ förmåga i kombination med mycket uthållighet och servicekänsla.
• Glad personlighet, hög social kompetens, Punktlighet, nogrannhet och pålitlighet anser vi som självklara karaktärsdrag hos den vi söker
• Måste kunna arbeta helger Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Vänligen bifoga CV och en bild på dig själv tillsammans med din ansökan.
E-post: kontakt@modelhouse.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "makeupartist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Model House Sweden AB
(org.nr 559219-7163)
Kungstensgatan 69 (visa karta
)
113 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Modefotograferna AB Jobbnummer
9890739