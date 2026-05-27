Maintenance Technician (60%) till Joyweek Malmö
Är du praktiskt lagd, gillar kundkontakt och vill arbeta på ett bolag som brinner för att skapa glädjefyllda arbetsmiljöer? Då kan rollen som Maintenance Technician på Joyweek vara något för dig!
Vi söker nu en engagerad och självständig medarbetare för att förstärka vårt team och skapa de bästa förutsättningarna för våra kunder.
Om Rollen Som Maintenance Technician spelar du en avgörande roll i att säkerställa hög kvalitet och funktionalitet på våra kunders kaffe- och vattenmaskiner. Du följer ett månatligt serviceschema och är på plats hos våra kundföretag för att serva och underhålla deras maskiner. I rollen ingår även att leverera förbrukningsmaterial som kaffe, te och mjölk.
En typisk arbetsdag börjar på vårt lager där du hämtar produkter och planerar dagens rutt som du sedan utför. Du arbetar självständigt och får företagsbil för att köra mellan kundföretagen.Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
Besöka kundföretag för att utföra service och underhåll på kaffe- och vattenmaskiner
Åtgärda tekniska problem och säkerställa att maskinerna fungerar optimalt
Leverera förbrukningsmaterial
Dokumentera och rapportera status och eventuella åtgärder till vår Operations Coordinator
Vara ansiktet utåt för Joyweek och bygga starka kundrelationer genom hög servicekvalitet
Din Profil
För att lyckas hos oss tror vi att du är en händig och ansvarstagande person som trivs med att arbeta självständigt men samtidigt uppskattar kundkontakt. Vi ser gärna att du är praktiskt lagd, medan tidigare erfarenhet inom området är meriterande är det inte ett krav.
Vi söker dig som:
Har B-körkort och grundläggande datorkunskaper
Talar och skriver flytande svenska & har goda kunskaper i engelska
Är strukturerad, initiativrik och kan arbeta självständigt
Gillar att ge hög service och skapa kundnöjdhet
Vissa kunder kan komma att begära utdrag ur belastningsregistret, därav behöver det uppvisas mot förfrågan vid anställning.
Vad vi erbjuder
Ett coachande ledarskap med närvarande chefer och kollegor som stöttar dig i din arbetsvardag
Möjlighet att forma och påverka din roll och ditt arbetssätt
Förmåner som friskvårdsbidrag, rikslunchkort och förmånsportal
Om Joyweek
Joyweek är en helhetsleverantör inom mjuka facility management-tjänster. Vi skapar glädjefyllda, hållbara kontor & fastigheter där människor trivs, presterar och vill stanna kvar. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Östersund, Karlstad, Härnösand, Bräcke och Oslo är vi cirka 300 medarbetare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för över 2 350 kunder i Norden. Vi omsätter 450 MSEK och ägs av Verso Capital.
Läs gärna mer på www.joyweek.se.
Övrig information: Start: 2026-09-01 Omfattning: 60% (tre dagar per vecka) Plats: Malmö Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Joyweek AB
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Joyweek AB
https://jobs.joyweek.com
Hyllie Boulevard 21 (visa karta
)
215 32 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
