Maintenance technician
Fastighetstekniker
Har du bakgrund som fastighetstekniker, låssmed eller dörrinstallatör och vill ta nästa steg i din karriär? Ta då chansen att arbeta som Fastighetstekniker i ett internationellt företag! Här får du chansen att jobba i en bred roll. Sök tjänsten idag då urval sker löpande!
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence) som genomsyrar allt vårt arbete och det är viktigt för oss att Du som medarbetare delar dessa värderingar med oss.
CBRE befinner sig i en expansiv tillväxtfas och nu söker vi ytterligare en Fastighetstekniker till en av våra kunder med verksamhet i Gävle/Valbo/Sandviken. Vi erbjuder ett variationsrikt arbete med stort ansvar och engagerade kollegor. Du arbetar i ett team hos en av våra kunder och ser till att de får den bästa möjliga service. Resor i tjänst kan förekomma.
Som Fastighetsteknikers är din roll att säkerställa en väl fungerande leverans, genom att utföra service och underhåll enligt kontraktet. Rollen ställer stort krav på att arbeta självständigt men även i team och kunna arbetsleda andra. Du arbetar proaktivt och hanterar felanmälningar. I din roll som Fastighetstekniker kommer du även arbeta med mindre projekt och i vissa arbeten tillsammans med kunden och underleverantör.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Delta i service och underhåll på kunds fastigheter och vissa fastighetstekniska system.
Utföra service och reparationer av dörrar och dörrautomatik. Felavhjälpning av automatiska grindar, bommar, portar, lastbryggor etc.
Viss yttre skötsel förekommer beroende på årstid.
Arbeta enligt CBRE:s rutiner samt miljö-, hälso- och säkerhetspolicy.
Assistera vid riskanalyser tillsammans med kollegor och underleverantörer.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande myndighetskrav och kvalitetskrav.
Beräkna arbetstid och materialkostnad för arbetsorder samt följa upp att arbetsuppgiften är utförd och rapporterad på ett korrekt sätt.
Kontinuerligt förbättra leveransen av arbetsuppdraget genom att ta emot feedback från drifttekniker, tekniker, handledare, teamledare, produktionsledare, ingenjörer, produktionsplanerare samt interna och externa kunder.
Vi söker dig som är/har:
* Flerårig erfarenhet av fastighetsskötsel och fastighetsdrift
* Tidigare erfarenhet som tex dörrinstallatör, låssmed eller liknande är meriterande.
* Kunskaper om tekniska installationer som avser fastighetsdrift och skötsel.
* Goda kunskaper i Windows Officepaket.
* B-körkort.
* Utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt.
* Serviceminded, utåtriktad och prestigelös.
Vi erbjuder en omväxlande tjänst i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Vi är stolta över att LinkedIn 2017 utsåg CBRE till ett av världens 20 bolag där talanger helst vill arbeta och att Forbes 2018 valde ut CBRE till en av de bästa arbetsgivarna för kvinnor.
Känner du igen dig i ovan beskrivning? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 2025-03-31. Tjänsten är heltid, och med placering i Gävle/Valbo/Sandviken.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Anneli Juhlin, Tel nr +4673-0715194
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! Våra ca 100 000 anställda hjälper investerare, fastighetsägare och hyresgäster via våra cirka 530 kontor över hela världen och omsatte 2020 23,8 miljarder dollar. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) är ett affärsområde inom CBRE som levererar integrerade tjänster inom facilities management, projekt och rådgivning. Ersättning
