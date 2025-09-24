Mainframeutvecklare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Mainframeutvecklare - Försäkring
Rollbeskrivning
Vi söker en Mainframeutvecklare för ett uppdrag som kombinerar mainframeutveckling med arbete inom försäkringsområdet. Rollen innebär att arbeta med system kopplade till försäkring och regelverk, där både teknisk kompetens och domänkunskap är viktiga framgångsfaktorer. Du behöver snabbt kunna sätta dig in i arbetet och bidra både i utveckling och förvaltning.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Utveckling och förvaltning av mainframesystem
Arbeta med försäkringssystem, processer och regelverk
Bidra med specialistkunskap inom försäkringsdomänen
Delta i vidareutveckling av systemstöd för försäkringsverksamhetenKvalifikationer
Erfarenhet av mainframesystem
Domänkunskap inom försäkring, inklusive system och regelverk
Bred erfarenhet av arbete i försäkringsbranschen
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter
Start/Längd
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
Enligt överenskommelse (på plats/hybrid/remote)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
118 05 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9524354