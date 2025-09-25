Mainframeutvecklare
Rollbeskrivning
Vi söker en Mainframeutvecklare till ett uppdrag som kombinerar arbete i mainframesystem med försäkringsrelaterade lösningar. Rollen kräver både teknisk kompetens och domänkunskap inom försäkring. Du kommer att arbeta nära verksamheten och bidra med din erfarenhet för att säkerställa effektiva och stabila systemlösningar.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla system i mainframemiljö.
Arbeta med försäkringssystem och regelverk.
Bidra med domänkunskap och bred erfarenhet av försäkringsområdet.
Sätta dig snabbt in i nya arbetsuppgifter och samarbeta nära verksamheten.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i mainframesystem.
Dokumenterad erfarenhet av försäkringsbranschen (domänkunskap, system, regelverk).
Bred erfarenhet av försäkringsområdet.
Förmåga att snabbt komma in i nya arbetsuppgifter.
Start/Längd
Start: Omgående/Flexibelt
Längd: Löpande/Ej fastställt
Plats
Stockholm (hybrid, 3 dagar/vecka på plats)
Ansök senast
14 oktober 2025
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
