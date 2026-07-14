Machine Operator
NKT HV Cables AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlskrona Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Karlskrona
2026-07-14
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy. Here, you will be part of an international engineering centre with advanced high voltage test halls, modern cable production and the cable laying vessel NKT Victoria. As Connectors, we collaborate to develop innovative technology that connects a greener and more sustainable world. NKT is headquartered in Denmark and operates in more than 30 countries.NKT - We connect a greener world. www.NKT.com.
Job description:Bli en del av ett globalt företag och en viktig del i den gröna omställningen
Vår blypress i Karlskrona behöver utöka sitt team och söker nu maskinoperatörer som vill arbeta på ett globalt företag och vara med och bidra till den gröna omställningen. Skiftarbete med problemlösning och stort fokus på kvalitet och säkerhetSom maskinoperatör hanterar du alla arbetsmoment inom ditt ansvarsområde – från förberedelse, ställ av kommande produktion till utförande och uppföljning. Tillsammans med ditt team ser ni till att produktionen flyter på som planerat samt säkerställer kvalitén i alla steg. Du tycker om att skruva och justera när det behövs, likväl som du gillar att ställas inför problem som behöver lösas snabbt. Säkerheten är nummer ett och genomsyrar allt vi gör.
Arbetet kommer bedrivas under 5-skift vilket innebär varierade arbetstider både dag, natt och helg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Förberedelse och ställ av maskin och utrustning
Kontroll av drift
Kvalitetsarbete
Materialhantering
Samverkan med övriga skift och supportavdelningar så som produktionsteknik, kvalitet och projektavdelningar
Nyfiken, engagerad och noggrannFör att trivas hos oss bör du vara nyfiken, engagerad och ha ett intresse att utvecklas enligt uppsatta mål. Arbetet ställer krav på att du som maskinoperatör har förmåga att efterleva och följa givna instruktioner och dokumenterar utfört arbete enligt gällande rutiner. Struktur och noggrannhet kännetecknar ditt arbete, medan disciplin och förmågan att anpassa sig stämmer överens med dina egenskaper. En stor del av arbetsmomenten är manuella vilket förutsätter att du är tekniskt kunnig och noggrann i ditt arbete. För att trivas i rollen är du trygg i att hantera förändringar med kort varsel och trivs med att arbeta i grupp likväl som självständigt.
Utöver ovanstående bör du ha följande erfarenheter:
• Teknisk bakgrund, på gymnasienivå eller högre utbildning• Några års erfarenhet av arbete inom industrin• Talar och skriver flytande svenska samt engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7964-44313332". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 23 KARLSKRONA (KARLS) Arbetsplats
NKT HV Cables Jobbnummer
10002646