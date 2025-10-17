Ma/NO-lärare till Högakustenskolan
2025-10-17
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.

Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Högakustenskolans högstadium söker en engagerad och kunnig lärare i matematik och NO. I tjänsten ingår även uppdraget som mentor, där du får möjlighet att följa och stötta elevernas utveckling på nära håll.
Ditt fokus ligger på elevernas lärande och måluppfyllelse, i linje med läroplanens intentioner. Du arbetar strukturerat med kvalitetsutveckling och har ett driv att ständigt förbättra undervisningen.
Du blir en del av vårt ämneslag i ma/NO, där samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av vardagen. Vi tror att du trivs i en miljö där man hjälps åt, delar idéer och utvecklas tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare med behörighet som grundskollärare inom matematik och NO. Meriterande är ytterligare ämnen eller fördjupade kunskaper inom specialpedagogik.
Du arbetar självständigt och i arbetslag.
Du besitter digital kompetens.
Du har förmåga att se elevernas behov och kan i samråd med annan personal vidta lämpliga åtgärder för att stötta eleven.
Du är en tydlig ledare i och utanför klassrummet.
Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Högakustenskolan 7-9
Anna-Karin Sjödin Anna-Karin.Sjodin@kramfors.se 0612-810601 Jobbnummer
