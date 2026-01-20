Luftvärnsregementet söker LBE-samordnare
Försvarsmakten / Säkerhetsjobb / Halmstad Visa alla säkerhetsjobb i Halmstad
2026-01-20
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Halmstad
, Båstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Värnamo
eller i hela Sverige
Är du driven och engagerad och vill göra skillnad i en spännande och viktig verksamhet?
Luftvärnsregementet, Lv 6, söker nu en LBE-samordnare till garnisonsavdelningen med ansvar för samordning av hantering av brandfarlig- och explosiv vara inom garnisonen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som LBE-samordnare hos oss kommer du att ha betydelsefull roll där du arbetar inom hela Halmstad Garnison. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att planera och samordna arbetet med brandfarlig- och explosiv vara. Du kommer inneha rollen som föreståndare för den hantering Lv 6 hanterar på Halmstads garnison. Du kommer således även att utgöra ett stöd i det systematiska brandskyddsarbetet. En stor del av arbetet innebär att utveckla verksamheten och därigenom kvalitetssäkra rutiner samt optimera arbetssätt.
KRAV
• Godkänd akademisk utbildning som brandingenjör eller motsvarande utbildning
arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att genomföra utbildning och rådgivning.
• B-körkortPubliceringsdatum2026-01-20Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, har hög servicekänsla och drivs av noggrannhet. Du har ett
strukturerat arbetssätt och är van vid att prioritera och följa upp ställda uppgifter. Du kommer att ha ett stort eget ansvar och arbeta i uppdragsform vilket kräver att du är driven och verkar för utveckling och förbättring inom ditt arbetsområde. Vidare ser vi att du är lösningsorienterad med en förmåga att se saker i ett större sammanhang.
Då du i ditt dagliga arbete kommer att ha kontakt med både interna och externa parter ser vi att du har konsultativt förhållningssätt, värdesätter att tillhandahålla god service, är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Du stimuleras av att hantera en stor variation av uppgifter även om de ligger utanför vad som är rutin. Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av liknande arbete, inom Försvarsmakten eller annan offentlig verksamhet
• Erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor
• Erfarenhet som föreståndare för brandfarliga och/ eller explosiva varor
Övrig information
• Tjänsten är en civil tjänst på heltid och anställningen är en tillsvidareanställning.
• Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning.
• Sysselsättning heltid.
• Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
• Lägsta inplacering för denna befattning är 34 550 kr.
• Arbetsort Halmstad. Resor och kortare tjänstgöring på annan ort kan förekomma.
Upplysningar om befattningen
Lämnas av Avdelningschef Mj Jörgen Sennow
Fackliga företrädare
SACO: Patrik Hansén
SEKO: Yvonne Assarsson
OFR/S: Senadin Sela
OFR/O: Axel Tanner
Samtliga kontaktpersoner nås via växeln på 010 825 10 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-17. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9695301