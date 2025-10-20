Luftvärnsregementet söker insatschef
2025-10-20
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Halmstad
, Båstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Värnamo
eller i hela Sverige
Luftvärnsregementet Lv6 är en del av armén och arbetar från marken - men med luften som det
huvudsakliga arbetsområdet. Övervakningen av luften sker med hjälp av radar och i samarbete med
flygstridskrafterna. Luftvärnsregementets uppgift är att bevaka och skydda luftrummet från hot både
nationellt och internationellt.
Regementet har också ansvar för att utveckla luftvärnet inom Försvarsmakten. Det kan handla om
allt från att utveckla taktik för strid, till att delta i arbetet med att ta fram ny materiel. Just nu står det
svenska luftvärnet inför stora och expansiva förändringar när nya luftvärnssystem introduceras och
vår förmåga till väpnad strid både i mark- och luftarenan ökar.
Rekryterande enhet
Markbevakningsavdelningen hanterar bevakningen av Luftvärnsregementet, Militärhögskolan samt
Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Variationen av uppgifter du förväntas lösa under ett
arbetspass tillsammans med chef och kollegor är stor, vilket gör att vi ställer höga krav på den
enskilda individen. Markbevakningsavdelningen ingår i krigsorganisationen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Uppgifterna för en insatschef, C IBSS, omfattar bland annat patrullering, bevakning, transportskydd
och utbildning. I uppgifterna ingår att ingripa mot och rapportera säkerhetshotande verksamhet.
Utbildning i markarenans specifika stridsuppgifter är en stor del av arbetet. Fysisk träning är en av
dina arbetsuppgifter och du ska årligen uppfylla kraven enligt FM FySs. Du upprätthåller även dina
kunskaper avseende, juridik, närkamp och vapenhantering via planerad fortbildning och
utbildningskontroller.
Rörliga tillägg i form av jour, OB och beredskap kommer utgå enligt gällande kollektivavtal. Du
kommer arbeta varierande tider, såväl dag som natt och även under helger och högtider.Publiceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
• Yrkesofficersexamen SO7
• Giltigt skyddsvaktsbevis
• Utbildad AK5C
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
MERITERANDE
• Erfarenhet från Säkerhetsförband och/eller Markstridsförband
• Godkänd kurs C IBSS vid FMUndsäkC
• Godkänd skyddsvaktsinstruktör/examinator
• Utbildad C TpSS
• Militärt förarbevis Minibuss/Lptgb
• Närkampsinstruktör
• Utbildad Pistol 88Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett högt säkerhetsmedvetande då du under din tjänstgöring kommer att komma i
kontakt med både platser, personer samt verksamheter som omges av sekretess. Du är prestigelös,
lugn och med god självkännedom för att kunna hantera människor på ett professionellt sätt.
Du är stresstålig och lösningsorienterad med en god förmåga att kunna tempoväxla då tjänsten
snabbt kan övergå till en skarp insats.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning
Tjänsten innefattar fyskrav enligt FM FySs
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträde till tjänsten under första kvartalet 2026 eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om anställningsprocessen och befattningen kan lämnas av
Fj Robin Alex, Markbevakningsavdelningen Halmstad.
Fackliga företrädare
Saco, Patrik Hansén
SEKO, Yvonne Assarsson
OFR/S, Senadin Sela
OFR/O, Axel Tanner
Samtliga nås via växeln på 010-825 10 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-10. Din ansökan bör innehålla intyg på genomförd
grundutbildning, CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9563794