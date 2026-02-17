LSS-handläggare, Solna stad
Vill du arbeta som LSS-handläggare i ett team tillsammans med erfarna och stöttande kollegor?Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för omsorg för personer med funktionsnedsättning samt för äldreomsorgen.
Myndighetsavdelningen LSS består av tio LSS-handläggare, en boendesamordnare, en koordinator för daglig verksamhet samt en biträdande avdelningschef/socialrättsjurist. Två handläggare är seniorhandläggare och en handläggare är juridiskt sakkunnig.
Vi söker nu dig som vill ingå i vårt team som LSS-handläggare. Hos oss får du möjlighet att bidra till ett viktigt arbete som gör skillnad i människors liv. Du kommer arbeta i en stabil organisation med engagerade och kompetenta kollegor som stöttar varandra.
Vårt erbjudande
- Våra lokaler finns i Solna stadshus, centralt beläget och nära allmänna kommunikationsmedel.
- Vi tillämpar individuell lönesättning och har friskvårdsbidrag.
- Tillgång till gym finns.
- Flexibel arbetstid och möjlighet till hemarbete.
Vad innebär arbetet?
Som LSS-handläggare ansvarar du huvudsakligen för att utreda behov, fatta beslut och följa upp insatser för personer med vissa funktionsnedsättningar. Du kommer främst arbetar utifrån lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du kommer också utreda, bedöma och fatta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om riksfärdtjänst vid behov. Som LSS-handläggare har du dagligen kontakt med brukare, anhöriga, företrädare, utförare och med andra enheter i kommunen samt myndigheter och vårdgivare.
Det är viktigt att du gillar utvecklingsarbete och ser samverkan som en viktig del till framgång. Vi arbetar enligt IBIC (individens behov i centrum) som utredningsmetodik och lägger stor vikt vid rättssäkerhet samt på uppföljningsarbete.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
- har en socionomexamen eller annan lämplig högskoleutbildning
- är kunnig i lagstiftning och dess förarbete samt de regelverk som styr vårt arbete
- har en god utredningsmetodik och dokumentationsvana
- kan uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du:
- har erfarenhet av att arbeta som LSS-handläggare eller biståndshandläggare
- har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning
- har kunskaper inom IBIC som utredningsmetod och/eller har arbetat i verksamhetssystemet Lifecare.
Rollen som LSS-handläggare kräver att du är serviceinriktad, flexibel och noggrann samtidigt som du ger ett respektfullt och empatiskt bemötande och kan skapa tillit i kontakten med brukare och anhöriga. Att fatta välgrundade beslut och hålla en hög rättssäkerhet är viktigt. Förmågan att kunna kommunicera tydligt och anpassa arbetssätt utifrån individens behov är central i rollen. Det är viktigt att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan strukturera arbetet, samtidigt som du ska kunna samarbeta med kollegor, anhöriga och med andra professioner. Som person behöver du vara trygg och stabil och kunna anpassa dig till olika situationer när det behövs.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värderar livs- och yrkeserfarenhet högt.
Mer information om ansökan
Tjänsten är tillsvidare på 100 %, med tillträde så snart som möjligt. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till biträdande avdelningschef Sandra Schytzer på Sandra.Schytzer@solna.se
Varmt välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2026. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
