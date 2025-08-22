LSS-Handläggare
2025-08-22
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som LSS-handläggare på vår enhet är du en del av ett viktigt och meningsfullt arbete. Tillsammans med övriga medarbetare utreder du och beslutar om insatser enligt Lagen om stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) för både barn och vuxna med funktionsnedsättningar. I arbetet ingår även sedvanliga arbetsuppgifter såsom uppföljning och omprövning av tidigare beslutade insatser, samt arbetsuppgifter rörande handläggning och kringliggande processer och utveckling av verksamheten.
Arbetet innebär en dialog med de personer som söker insatser och/eller deras anhöriga eller företrädare. I arbetet ingår även kontakter, samverkan och samarbete med andra myndigheter, organisationer, utförare och andra relevanta samarbetspartners, såväl internt som externt.
För att lyckas i din roll som LSS-handläggare får du en introduktion, samt kontinuerlig handledning av 1:e LSS-handläggare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som karaktäriseras av ett fokus på en hållbar arbetsmiljö som inkluderar glädje och engagemang, samt där du har möjligheten att utvecklas i din takt i ett omtänksamt arbetsklimat.Kvalifikationer
Du som söker får gärna vara utbildad socionom alternativt att du har en annan relevant Högskole- eller Universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Ett krav är att du har minst socialrätt del 1 och gärna del 2.
Det är meriterande om du har dokumenterade kunskaper och erfarenheter av handläggning inom LSS eller annan myndighetsutövning.
Som medarbetare är du ansvarsfull, har ett positivt förhållningssätt, är samarbetsvillig, samt är professionell i bemötandet gentemot enskilda, anhöriga, samarbetspartners och kollegor. Arbetet hos oss sker både självständigt och i team. Du har förmågan att se helheten och du ser ett värde i att aktivt samverka med andra, samt att du är flexibel i ditt förhållningssätt.
Som person är du strukturerad, noggrann och effektiv i ditt arbete. Du är bra på att prioritera och uttrycka dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du ska ha körkort för bil
Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras för de som blir kallade till intervjuer.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till hybridarbete och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
