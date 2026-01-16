LSS- och SoL-handläggare
Du blir en del av Socialförvaltningen vid Lindesbergs kommun, en kommunal myndighetsverksamhet med uppdrag att ge stöd och trygghet till kommunens invånare. Vi arbetar med rättssäker handläggning och har fokus på kvalitet, bemötande och samverkan. Hos oss får du en arbetsmiljö där kompetens, utveckling och kollegialt stöd är centrala delar. Vi värdesätter ett öppet klimat och ett gott samarbete mellan medarbetare och chefer.
För att trivas hos oss föredrar du att arbeta i team med ett gemensamt ansvarstagande samtidigt som du självständigt driver arbetet framåt. I rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och du har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga vilket bland annat innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i såväl tal som skrift. Du har stöd i din roll av arbetskamrater, samordnare och enhetschef.
Vi söker en engagerad och ansvarstagande handläggare som vill arbeta med myndighetsutövning inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen). Du blir en del av vårt team som arbetar för att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.
Som handläggare kommer du att:
* Utreda, bedöma och fatta beslut enligt LSS och SoL.
* Ha kontakt med brukare, anhöriga och utförare.
* Samverka med interna och externa aktörer för att skapa goda lösningar.
* Dokumentera och följa upp insatser enligt gällande lagstiftning.Kvalifikationer
* Har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
* Har god kunskap om LSS och SoL.
* Är strukturerad, kommunikativ och har ett gott bemötande.
* Har förmåga att arbeta självständigt och i team.
* Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
