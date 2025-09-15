Lösningsarkitekt Kafka
2025-09-15
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 9+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Uppdragsbeskrivning:
En myndighet söker en Lösningsarkitekt med expertis inom Apache Kafka för ett uppdrag inom organisationens integrationsområde. Integrationsgruppen ansvarar för drift och utveckling av integrationsplattformen och behöver förstärkas med en konsult med djup kompetens inom Kafka.
Uppdraget omfattar bland annat att fungera som mentor och rådgivare inom Kafka, att ta fram förslag på en ny Kafka-plattform i Enterprise-format, samt att tillsammans med tekniska team arbeta med arkitektur, installation, dokumentation och konfiguration. Fokus ligger på att skapa en robust, redundant och högpresterande miljö.
Kvalificeringskrav (Skallkrav):
Konsulten ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som Kafka-expert, förvärvad de senaste 10 åren.
Erfarenhet av liknande Kafka-uppdrag inom större organisationer.
Minst 9 års erfarenhet som lösningsarkitekt.
Meriterande kompetens:
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Erfarenhet av liknande Kafka-uppdrag inom rättsväsendet.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
