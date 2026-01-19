Lönespecialist
Nu söker vi en noggrann, trygg och lösningsorienterad Lönespecialist som vill ta ett helhetsansvar för löneprocessen inom Omegapoint Sverige och vara med och utveckla arbetssätt i en växande koncern.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och är placerad på vårt fina kontor på Vasagatan 16 i Stockholm. Start så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Din roll hos oss
I den här rollen ansvarar du för att samordna och kvalitetssäkra koncernens löneprocess för samtliga Omegapoints bolag i Sverige. Du har ett operativt ansvar för lönesammanställning i samarbete med vår outsourcingpartner Kontek samt hanterar inhouse-löner för två av våra dotterbolag.
Utöver lön har du huvudansvar för pensioner och försäkringar och är ett viktigt stöd till både HR och ekonomi i lönerelaterade frågor. Rollen är självständig och hands-on, men innebär ett nära samarbete med många funktioner i organisationen.
Du blir en del av vårt in-house ekonomiteam som består av fem redovisningsekonomer samt en leverantörsreskontraekonom och vår redovisningschef, som du kommer att rapportera till.
Vad du kommer att arbeta med
Lön och ersättning
Operativt och samordnande ansvar för lönehantering
Säkerställa korrekt och effektiv löneprocess i samarbete med vår outsourcingpartner
Sammanställa, kvalitetssäkra och analysera löneunderlag
Ansvar för pensioner, försäkringar och relaterade avtal
Stöd till organisationen
Vara kontaktperson för lönerelaterade frågor från chefer och medarbetare
Stötta HR i samband med onboarding, offboarding och förändringar i anställning
Säkerställa korrekt registrering och uppdatering av medarbetaruppgifter i system
Processer, system och utveckling
Bidra till utveckling och standardisering av gemensamma löneprocesser
Arbeta med förbättringar, kvalitetssäkring och viss automation enligt best practice
Delta i arbete kopplat till nya bolag, förvärv eller utökad löneadministration vid behovPubliceringsdatum2026-01-19Bakgrund
5-10 års erfarenhet av kvalificerat lönearbete
Mycket god erfarenhet av löne- och HR-system samt förståelse för hela löneflödet
Eftergymnasial utbildning inom lön, ekonomi eller HR är meriterande
Erfarenhet av Kontek Lön, Maconomy, Skovik eller liknande system är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Vem vi tror att du är
Du är trygg i din lönekompetens och van att ta ansvar för hela processen. Du arbetar strukturerat och noggrant, har ett starkt öga för detaljer och trivs i en rådgivande roll. Samtidigt är du prestigelös, samarbetsorienterad och gillar att förbättra arbetssätt och processer.
Du är bekväm i en roll som till viss del är självständig, men där du bygger starka relationer och skapar förtroende i organisationen.
Om Omegapoint
Omegapoint är norra Europas ledande techbolag inom cybersäker digitalisering. Tillsammans med våra kunder bygger vi digitala verksamheter som är resilienta från grunden. Vi erbjuder allt från strategisk rådgivning vid komplexa utmaningar till helhetsåtaganden inom cybersäkerhet och digitalisering. Vårt uppdrag är att skapa säkra IT-system och lösningar, effektivisera processer, skydda mot cyberhot, hantera lagkrav och bli mer hållbara i en digital värld.
Vårt erbjudande
Hos oss får du:
Vara en del av ett bolag med tydligt syfte och ambition att göra samhället säkrare
En central och viktig roll med stort mandat inom löneområdet
Möjlighet att påverka och utveckla koncernens löne- och HR-processer
Ett kompetent och stöttande team som värdesätter kvalitet
Men viktigast av allt - en kultur där vi utvecklas tillsammans - på Omegapoint har vi allt från kompetensdagar och interna event till en aktiv idrottsförening och sociala aktiviteter som gör att du snabbt blir en del av gemenskapen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
