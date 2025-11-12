Lönekonsult till vår löneserviceavdelning
Crona Software AB / Administratörsjobb / Alingsås Visa alla administratörsjobb i Alingsås
2025-11-12
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Crona Software AB i Alingsås
, Göteborg
, Helsingborg
, Solna
eller i hela Sverige
Crona Software AB en del av Confirma Software AB, och söker nu en Lönekonsult till vår löneserviceavdelning. Vi är en ledande leverantör av löneprogram och HR-lösningar som hjälper företag att effektivisera sina löneadministrativa processer. Vi erbjuder även våra kunder tjänster där vi utför den månatliga lönekörningen åt kunden. För att möta den ökande efterfrågan och fortsätta leverera enastående kundservice, söker vi nu en engagerad lönekonsult till vår löneserviceavdelning.
Om du har en passion för att ge service och hjälpa kunderna, välkommen att bli en del av vårt växande team!
Om jobbet
Vi behöver förstärkning på vår löneserviceavdelning. Är du redo att bli en av våra lysande lönestjärnor?
Om rollen
Du kommer att arbeta tillsammans med ett härligt team på 10 kollegor. I denna roll kommer du att vara ansvarig för att hantera lönehanteringen för små och medelstora företag samt allt som hör till löneadministrationen. Du kommer att skapa lönebesked åt våra kunder, hantera inkommande material, ha kundkontakt, säkerställa att allt levereras i tid, besvara kundens frågor, ta fram rapporter och utföra löneberäkningar både månadsvis och årligen enligt kundens behov. (Observera att ni slipper kontakt med företagens anställda, vi hanterar all kommunikation genom en kontaktperson per företag.)
Arbetet utförs i våra nyrenoverade och moderna kontorslokaler i Alingsås alternativt på vårt kontor i Stockholm. För de som önskar finns möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Vi letar efter dig som är driven, ansvarstagande, noggrann, nyfiken och som vill vara med och utveckla vårt företag i denna expansiva fas. Vi ser gärna att du har en positiv inställning och att du brinner för det du gör. Din personlighet är viktig för oss!
Förmåner
På Crona Software värdesätter vi våra medarbetares välbefinnande och balans i arbetslivet. Utöver en konkurrenskraftig lön erbjuder vi:
Full friskvårdspeng: Vi tror på vikten av att hålla sig hälsosam, både fysiskt och mentalt. Därför ger vi våra medarbetare en full friskvårdspeng för att stödja hälsan och ditt välbefinnande.
Hybridarbete: För att möta våra medarbetares behov av flexibilitet erbjuder vi möjligheten till hybridarbete, där du kan kombinera arbete från kontoret med arbete hemifrån.
Om anställningen
Anställningsgrad: Heltid, 100%
Vikariat 6 månader med chans till förlängning
Fast månadslön
Arbetsplats: Alingsås eller Stockholm
Start: Så snart som möjligt.Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
Utbildad lönespecialist eller flera års dokumenterad erfarenhet inom lön och personal.
Lönekunskaper
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet från arbete med lön och personal/lönekonsult
Meriterande:
Minst 1-2 års erfarenhet från konsultbyrå
SRF auktoriserad lönekonsult
Är du rätt person för jobbet? Vi anställer löpande. Välkommen med ditt CV och personliga brev!
Sista dag att ansöka är 15/12-2025. Men vi anställer löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Frågor om tjänsten ring 010 - 222 70 00 och be att få prata med Frida Rehnman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Endast ansökan via knapp "Ansök via extern webbplats" Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lönekonsult hos Crona". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Crona Software AB
(org.nr 556453-3817)
Sandbergsvägen 3 (visa karta
)
441 39 ALINGSÅS Jobbnummer
9601626