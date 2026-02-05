Lönecontroller - vikariat
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-02-05
Område Löneservice ansvarar för att betala ut lön till hela Västra Götalandsregionens anställda.
Vi är drygt 115 medarbetare inom fem områden som arbetar med allt inom lönehanteringsprocessen, pensionsadministration och Systemförvaltning av HR-applikationer. Vi finns på tre orter inom VGR: Vänersborg, Mölndal och Skövde, och söker nu en lönecontroller!Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett vikariat på ungefär 1 år. I uppdraget som Lönecontroller arbetar du nära områdeschefen och ledningsgruppen för området.
I det dagliga arbetet ingår att
ansvara för avvikelserapportering inom området och driva ständiga förbättringar
ta fram statistik, sammanställa data och underlag för områdets chefer
ta fram rapporter till våra kunder vid behov för att underlätta deras arbete
följa upp ärenden i vårt ärendehanteringssystem och stötta området i kvalitetsarbetet och ärendehanteringen
stötta medarbetare på Löneservice med rutiner och efterlevnad av arbetssätt inom ärendehanteringen
vara stöd i förändringsarbete och projekt som pågår inom området.
Du ingår i ledningsgruppen och förväntas ta ansvar för dina uppdrag samt bidra till helheten. I rollen ingår även ansvar för att driva det verksamhetsövergripande kvalitetsarbetet utifrån rapporter, analys och statistik. Du rapporterar till områdeschef och har nära dialog med våra kunder. I din roll ansvarar du för att upprätthålla goda kontakter med alla samarbetspartners inom- och utanför VGR.
Placeringsort för den här tjänsten är antingen Göteborg, Mölndal, Vänersborg eller Skövde.
Kvalifikationer
För att trivas i rollen som Lönecontroller bör du ha analytisk förmåga, lätt att kommunicera och förmedla ditt budskap. Du skapar goda relationer med så väl våra kunder som övriga personer du möter i ditt arbete. Du kan driva ditt arbete på egen hand och kartlägga och lägga upp strategier i ditt arbete. Du bör ha ett helhetstänk då vi arbetar för hela VGR. Du följer upp ditt arbete och ser till att mål uppnås. Öppenhet och transparens i ditt arbete är en förutsättning.
Vi ser gärna att du har utbildning inom lön eller liknande utbildning som anses relevant. Du har kunskap om löneprocessen och all administration i det flödet, samt kunskap om lagar och avtal som styr lönearbetet. Vidare har du erfarenhet av processinriktat arbete och analyser av arbetsflöden. Du har erfarenhet av att driva och genomföra projekt eller arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att utveckla befintliga och nya kundrelationer, i syfte att identifiera och möta behovet av våra tjänster. Det är meriterande med kunskap om vårt lönesystem Heroma och/eller andra lönesystem, och vårt ärendehanteringssystem Service Now (Plexus).
För att bli framgångsrik som Lönecontroller hos oss behöver du kunna arbeta både strategiskt och operativt. Du inger förtroende och har lätt för att skapa och bibehålla långsiktiga relationer. Du är nyfiken, utvecklingsorienterad och vill växa i uppdraget.
Du har en hög kommunikativ förmåga och kan få med dig andra i förändringsarbete. Samtidigt har du förmåga att anpassa dig när våra kunders behov förändras. Du delar gärna med dig av erfarenheter och är ett stöd för kollegor i deras uppdrag.
Rekryteringsprocessen
Intervjuer planeras vecka 10, tisdag 3/3 samt 5/3 i Göteborg.
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande områdeschef Karin Holmberg. För frågor som rör rekryteringsprocessen kontaktar du HR-Partner Annica Andrén.
Vi ser fram emot din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
