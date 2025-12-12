Lönechef till löneenheten
2025-12-12
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Vill du leda framtidens löneenhet?
Vi söker en erfaren och trygg chef som drivs av utveckling, förändring och arbetsglädje.
Här får du möjlighet att forma en modern lönefunktion med hög service och tillgänglighet.
Löneenheten ingår i Konsult- och serviceförvaltningen och ansvarar varje månad för att cirka 7 500 löner betalas ut korrekt och i tid.
Löneenheten genomgår en spännande utvecklingsresa där digitalisering och automatisering ska effektivisera enhetens arbetssätt. Som enhetschef blir du en nyckelperson i att leda denna förändring.
Det här erbjuder vi
- Ett kunnigt och engagerat team som vill utvecklas.
- En arbetsplats där idéer tas till vara och där förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
- Möjlighet att driva förändringsarbete och modernisera löneprocessen.
- Stöd och samarbete i en ledningsgrupp med avdelningschef och enhetschefer som arbetar nära varandra med utveckling, service och tillgänglighet som ledstjärna.

Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och kvalitetssäkra kommunens lönehantering. I din roll ingår att:
- Ha helhetsansvar för verksamheten och dess medarbetare
- Ansvara för budget och ekonomiskt utfall
- Utveckla löneprocessen och personalsystemet Personec
- Säkerställa att arbetet genomförs korrekt och i rätt tid
- Samarbeta nära HR och övriga verksamheter
- Ingå i avdelningens ledningsgrupp och bidra till gemensam utveckling

Kvalifikationer
Vi söker dig som har chefserfarenhet och vana att leda och motivera en arbetsgrupp. Du har relevant högskoleutbildning inom ekonomi eller personalområdet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig. Det är meriterande om du har kunskap inom arbetsrätt, avtal och lönehantering samt erfarenhet av att driva förändringsarbete.
Du är en inspirerande och trygg ledare som skapar arbetsglädje och utveckling. Du trivs i förändringsarbete och i ditt bemötande är du serviceinriktad och lyhörd, med ett positivt driv framåt. Som person är du stabil, trygg och tålmodig - egenskaper som bygger förtroende och skapar trygghet både inom enheten och i samarbetet med andra verksamheter.
Vi söker dig som vill:
- Få människor att växa
- Driva utveckling och tänka nytt
- Skapa struktur och tydlighet
- Leverera service av hög kvalitet
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din vilja att tillsammans med medarbetarna ta verksamheten framåt.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Vi ser fram emot att höra hur du vill bidra till framtidens löneenhet!
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.

Ersättning
