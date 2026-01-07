Löneadministratör vikariat
2026-01-07
Om jobbet
Då en av våra duktiga kollegor snart går på föräldraledighet söker vi nu en vikarie som kan stötta oss under perioden. I rollen som Löneadministratör kommer du att arbeta, tillsammans med kollegor på din avdelning med att supportera hela lönefunktionen. Du kommer bland annat att ansvara över registreringar i olika system, skapa och hantera rapporter, hantering av reseräkningar, löneberäkningar och liknande löneadministrativa arbetsuppgifter.
Om dig
Vi söker efter en glad och serviceinriktad person till vårt team. Du måste kunna hantera stress och ändå vara trevlig och leverera på hög nivå. Du måste vara lojal och noggrann i ditt arbete för att minimera misstagen. Du måste hantera det svenska språket i skrift och tal. Kan du engelska och något annat språk så är det meriterande och även om du arbetat på en liknande arbetsplats och har erfarenhet ifrån Transportbranschen.
Vi ser gärna att du har en utbildning med inriktning mot löneadministration och några års erfarenhet inom löne- och personaladministration inom transport- och logistikbranschen. Alternativ har arbetslivserfarenhet och/eller utbildning som bedöms likvärdig. Du bör även vara självgående i hantering av TransPA/AGDA, Office paket och Teams. Vidare ser vi även att du har erfarenhet från transportavtalet.
Som person är du prestigelös, självständig och noggrann. Du är även serviceinriktad och besitter en pedagogisk förmåga i interaktion med kollegor, både arbetare och tjänstemän. Vi ser även att du är positiv, har god analytisk förmåga samt lätt för att organisera och planera ditt arbete.
Viktigt för tjänsten är:
• Utbildning inom löneadministration, alternativ en utbildning eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdiga
• minst 2 års erfarenhet inom löne- och personaladministration
• Mycket goda kunskaper inom Officepaketet och teams
• Kan obehindrat kommunicera på svenska och engelska i tal såväl i skrift.
• Meriterande om du har arbetat i TransPA och Agda
• Mycket meriterande om du kan andra språk såsom serbokroatiska, polska mm
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetet bedrivs på vårt huvudkontor i Hjärnarp, främst kontorstid (8.00-17.00 eller 7:00-16:00 mån-fre).
Vi erbjuder Dig:
• Ett ansvarsfullt men fritt arbete med kompetenta kollegor
• Arbete i ett tryggt företag i tillväxt
• Tidsbegränsad anställning med slutdatum 2027-06-30.
Observera att vi genomför bakgrunds kontroller samband med anställning samt slumpmässigt under anställning för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Sök tjänsten omgående via vår hemsida eller till emelie.ekenberg@tnordbergh.se
vi tillämpar löpande rekrytering och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Uppge "Löneadministratör" som ämnesraden i din ansökan.
Frågor gällande rekryteringen och tjänsten, kontakta Emelie Ekenberg Löneansvarig på emelie.ekenberg@tnordbergh.se
alternativt 0431-48 82 51
Frågor gällande rekryteringprocessen kontakta Gunnar Sekrathok HR ansvarig på gunnar.sekrathok@tnordbergh.se
alternativt 0709-258701
