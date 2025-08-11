Löneadministratör till Nordic Wellness
Sportlife M W AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-08-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sportlife M W AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Löneadministratör till Nordic Wellness - med energi, struktur och hjärta för människor!
Om Nordic Wellness
Vi är Sveriges största friskvårdskedja med över 370 klubbar och ett växande antal padelanläggningar över hela landet. Med över 500 000 medlemmar erbjuder vi ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar - med hög kvalitet, stort hjärta och starkt driv. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
För att nå dit behöver vi starka team - både i våra klubbar och bakom kulisserna. Nu söker vi en noggrann och engagerad löneadministratör som vill vara med på vår tillväxtresa och bidra till att våra medarbetare får bästa möjliga service inom löneområdet.
Om rollen
Som löneadministratör hos oss blir du en del av vårt HR-team på totalt nio personer, där löneteamet består av åtta medarbetare som arbetar nära varandra men står lite på egna ben inom HR. Du arbetar tillsammans med vår lönechef Marie Werner och kollegor med lång erfarenhet och stort engagemang. Vi har ett nära samarbete, stöttar varandra och värdesätter både noggrannhet och arbetsglädje i vardagen.
Du ansvarar för hela löneprocessen - från löpande hantering till rapportering och uppföljning. Hos oss får du arbeta i en miljö med högt tempo, stark gemenskap och där ingen dag är den andra lik.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Löpande lönekörning och avstämningar
Hantering av arbetsgivarintyg och rapportering till Collectum
Utläggshantering
Bokföring av löneunderlag
Framtagning av statistik och rapporter
Support till chefer och klubbar i lönefrågor
Vi arbetar bland annat i Quinyx (tidrapportering), Flex HRM Travel (utlägg), Visma (bokföring), CatalystOne (HR-system) och BRP (medlems- och affärssystem). Har du erfarenhet av dessa är det meriterande - men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära dig.
Vi söker dig som:
Har utbildning inom lön (t.ex. YH) eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta i system
Har goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Är serviceinriktad och gillar att stötta andra
Är flexibel och trivs i en föränderlig miljö med högt tempo
Vad du får hos oss:
En trygg tillsvidareanställning i ett växande företag
Ett nära samarbete med lönechef och ett sammansvetsat löneteam
En arbetsplats med stark gemenskap, energi och framåtanda
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka
Kollegor som brinner för det de gör
Fri träning på våra klubbar
Tjänst: Löneadministratör, heltid, placering på huvudkontoret i Göteborg Start: Enligt överenskommelse
Sök idag!
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://nordicwellness.se Arbetsplats
Nordic Wellness Kontakt
Leyla Can leyla.can@nordicwellness.se Jobbnummer
9452820