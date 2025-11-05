Löneadministratör till Göteborgs Stadsmission
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-11-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
Hos oss arbetar du i en miljö präglad av högt engagemang och driv, där vår strävan att göra mer för fler styr vad som händer på både kort och lång sikt.
Stadsmissionen har ca 350 medarbetare, ett par hundra extrapersonal och ca 500 volontärer. Vi finns geografiskt i Göteborg med kranskommuner.
HR-avdelningen är en central stödfunktion med övergripande ansvar för HR, lön och reception. Teamet består av två HR-generalister, två löneadministratörer, två receptionister och en HR-chef - alla med kontor på Första Långgatan i Göteborg. Vi söker nu en ersättare till en av våra löneadministratörer, som går i pension.
Tjänsten som löneadministratör
Som löneadministratör hos oss är du en del av ett sammansvetsat tvåmannateam som ansvarar för lönehanteringen hos Göteborgs Stadsmission samt för några av våra mindre systerorganisationer. Du ger våra chefer och medarbetare ett effektivt och verksamhetsnära stöd i alla typer av lönerelaterade frågor. Tillsammans hanterar ni i nuläget ca 650 löner varje månad, för både tjänstepersoner och arbetare, inom flera olika juridiska personer och kollektivavtal.
Hos oss får du arbeta med hela löneprocessen - från anställningsavtal och löneberedning till att t.ex. göra arbetsgivardeklaration, rapportera tjänstepension och försäkringar, rekvirera lönebidrag och utfärda arbetsgivarintyg. Du är också vår kontakt i många frågor i förhållande till externa parter såsom Försäkringskassan, Skatteverket, SCB, Fremia och Kronofogdemyndigheten. Vi använder Hogia som personal- och lönesystem och Medvind för vår tidredovisning. Tillsammans med resten av HR-teamet och verksamheten arbetar du också med att utveckla och implementera HR-relaterade riktlinjer, rutiner och processer.
Arbetet med HR på Göteborg Stadsmission är varierande, utmanande och utvecklande. Du får stora möjligheter att påverka och vara med där det händer - och växa i din profession. Vi är ett proffsigt och varmt team som arbetar nära och stöttar varandra. Kort sagt kan vi erbjuda ett ovanligt roligt jobb - i en organisation som gör skillnad på riktigt.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen behöver du:
- Relevant basutbildning inom löneadministration
- Minst två års erfarenhet av kvalificerat och självständigt arbete inom löneområdet
- Använda digitala verktyg och system som en självklar del i ditt arbete
Meriterande är om du har:
- arbetat med schemafrågor inom vård- och omsorgssektorn eller annan personalintensiv och schemastyrd verksamhet
- tidigare erfarenhet av de systemstöd vi använder (Hogia/Medvind)
- nyfikenhet och intresse för utvecklingsfrågor, inte minst inom IT-området
- tidigare erfarenhet av kollektivavtal inom branschen
Som person vill vi att du är noggrann, självständig och effektiv i ditt löpande arbete. Det är viktigt att du har ett serviceinriktat förhållningssätt med verksamhetens behov i fokus och att du har lätt för att samarbeta på ett strukturerat och prestigelöst sätt. Du är en god kommunikatör med förmåga att förklara lönefrågor på ett begripligt sätt, och etablerar förtroendefulla relationer med dem du möter. Självklart bidrar du också till skratt och värme i arbetsgruppen. Eftersom svenska är vårt arbetsspråk, behöver du behärska språket i både tal och skrift.
Vår värdegrund är viktig för oss, och vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 70%, eller den sysselsättningsgrad vi kommer överens om. För rätt person kan det finnas möjlighet att kombinera tjänsten med andra arbetsuppgifter inom administration. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi tillämpar kollektivavtal Hälsa, vård och övrig omsorg via Fremia, med tillhörande förmåner och villkor. Du får bl.a. möjlighet till friskvårdsbidrag och till distansarbete på deltid.
Vi vill att du har möjlighet att påbörja din anställning under mars 2026.
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: https://www.stadsmissionen.org/
Facebook: http://www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: https://www.instagram.com/gbgstadsmission/ https://www.instagram.com/stadsmissionenssecondhand_gbg/ https://www.instagram.com/restaurangsvinn/
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete? https://www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/61". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr
(org.nr 556746-3038) Arbetsplats
Göteborgs Stadsmission Kontakt
Ida Nilsson, HR-chef 031-7553608 Jobbnummer
9589066