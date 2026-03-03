Löneadministratör
Hirely AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-03-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vi söker nu en noggrann och strukturerad löneadministratör i Göteborg åt en av våra kunder. Detta är en kvalificerad roll för dig som har erfarenhet av lönehantering och vill arbeta i en ansvarsfull och självständig funktion.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som löneadministratör ansvarar du för hela eller delar av löneprocessen och säkerställer att löner hanteras korrekt och i tid. Du arbetar nära HR och ekonomi samt är ett stöd till chefer och medarbetare i lönefrågor.Dina arbetsuppgifter
Självständig hantering av löneprocessen från ax till limpa
Registrering och kontroll av tidrapporter, frånvaro och avvikelser
Hantering av skatter, pensioner och andra ersättningar
Rapportering till myndigheter och försäkringsbolag
Framtagning av lönestatistik och underlag till ekonomiavdelningen
Rådgivning och support till chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor
Säkerställa att arbetet följer gällande lagar, avtal och interna riktlinjerKvalifikationer
Flerårig erfarenhet av löneadministration
God kunskap om arbetsrätt, kollektivavtal och skatteregler
Erfarenhet av arbete i lönesystem
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God systemvana och vana att arbeta i Excel
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom lön eller ekonomi
Erfarenhet av flera kollektivavtal
Erfarenhet av HR-relaterade arbetsuppgifter
Om dig
Du är noggrann, diskret och har hög integritet. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och trivs i en roll med stort eget ansvar. Du har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9772946