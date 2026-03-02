Lokalvårdare Vittangi
Kirunabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Kiruna kommun och är en viktig aktör i utvecklingen av Kiruna. Bolaget ska bidra till att stärka och utveckla boendet för alla människor i Kiruna kommun.
Kirunabostäder äger 2 182 lägenheter och 42 500 kvadratmeter lokaler samt förvaltar drygt 212 000 kvadratmeter kommunala fastigheter. Idag är vi 145 anställda som har arbetat fram den värdegrund som gäller i bolaget - Tillsammans, Engagemang och Omtanke.
Vi söker dig som vill arbeta som lokalvårdare hos oss där du får en viktig funktion i vår fastighetsdrift i Vittangi. Arbetsuppgifterna består av daglig städning inom vårt bostadsbestånd samt i kommunala fastigheter, så som förskolor, skolor, kontor, trapphus och äldreboenden, vilka ingår i Kirunabostäders förvaltningsuppdrag åt Kiruna kommun. Beredskapstjänst kan ingå i arbetet. Du kommer att tillhöra vår enhet på landsbygden som utöver lokalvårdare består av fastighetsskötare, förvaltare och enhetschef.
Vi kan erbjuda dig utbildning inom din roll, ett team med kompetenta kollegor, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och regelbundna personalaktiviteter. Vi bryr oss om våra medarbetare därför är arbetsmiljön en prioriterad fråga hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann, serviceinriktad och självgående. Du är flexibel och har förmågan att prioritera bland dina uppgifter. Din ordningsamhet, ditt engagemang och din goda samarbetsförmåga tillsammans med en positiv inställning bidrar till den goda service vi vill leverera och till en trivsam arbetsplats. Tidigare erfarenhet inom lokalvård är meriterande.
Eftersom arbetet innebär daglig kontakt med kollegor och kunder ser vi att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande.
Vi söker en heltidstjänst men möjlighet till lägre omfattning är möjlig.
Vi tillämpar provanställning om 6 månader.
