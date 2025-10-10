Lokalvårdare vikariat i Mariannelund
Eksjö Kommun / Städarjobb / Eksjö Visa alla städarjobb i Eksjö
2025-10-10
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö Kommun i Eksjö
Eksjöbostäder äger och förvaltar fastigheter med ca 1 200 lägenheter. Fastigheterna finns i Eksjö tätort och i Mariannelund. Eksjö Kommunfastigheter äger och förvaltar skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och kulturbyggnader i hela Eksjö kommun. Vår ambition är att skapa de bästa förutsättningarna för våra hyresgäster, Eksjö kommuns verksamheter och invånarnas fritid. Välskötta och ändamålsenliga bostäder och lokaler är en viktig del av en attraktiv kommun som skapar tillväxt. Läs mer på www.eksjobostader.sePubliceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu vikarierande lokalvårdare i Mariannelund.
Du kommer utföra daglig lokalvård i Eksjö kommuns verksamhetslokaler som ägs av Eksjö Kommunfastigheter AB.
Lokalerna finns i Mariannelund.Kvalifikationer
Svenska
Du ska kunna kommunicera godtagbart på svenska i tal och skriftKörkortskrav
Det är meriterande med körkort B men även andra former som AM är meriterande
PRYL-utbildning
PRYL Lokalvårdsutbildning innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha vilket leder till att du känner dig tryggare i din yrkesroll när du utför arbetet på ett korrekt sätt.
SRY-utbildning
SRY-utbildning är städbranschens officiella städutbildning. Yrkesbevis får den som fått godkänt resultat på både teoretiskt, muntligt och praktiskt test.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige.
Eksjöbostäder har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282903-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Arbetsplats
Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter Kontakt
Lokalvårdschef
Ingvor Hiljanen ingvor.hiljanen@eksjo.se +4638136090 Jobbnummer
9549977