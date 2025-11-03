Lokalvårdare/Städare - Malmö
2025-11-03
Lokalvårdare/Städare - MALMÖPubliceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och flexibel för en tjänst i Malmö. Arbetet är fördelat enligt följande:
Morgonpass i Malmö: kl. 04.30-09.00
Arbetsdagar: Söndag till och med fredag
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Det är mycket viktigt att du kan ta dig till arbetsplatserna på egen hand då kollektivtrafik ofta saknas så tidigt.Arbetsuppgifter
Daglig lokalvård i butiker med fokus på att skapa en ren och trivsam miljö för kunder och personal
Golvvård med kombimaskin - både gå-bakom och åkbar (krav)
Kvalifikationer och egenskaper:
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att köra både gå-bakom och åkbara kombimaskiner
Är noggrann, självgående och har känsla för detaljer
Är ansvarstagande och kan följa arbetsinstruktioner och rutiner
Har gott bemötande och god kommunikationsförmåga
Har egen transport, då du behöver kunna ta dig till arbetsplatserna i tid - särskilt till morgonpassen
Tidigare erfarenhet inom lokalvård är meriterande men vi lägger stor vikt vid rätt inställning och vilja att utföra ett kvalitativt arbete.
Vad vi erbjuder:
Trygg anställning med kollektivavtal enligt Fastighetsanställdas förbund
Ett stabilt företag i tillväxt med utvecklingsmöjligheter
Ett team där vi värdesätter yrkesstolthet och arbetsglädje
Om EXISO AB:
EXISO AB grundades 1990 och är idag verksamt i flera städer från Borlänge till Stockholm och Malmö. Vi omsätter cirka 115 miljoner kronor och är i en expansiv fas. Hos oss är du med och bidrar till kvalitet, hållbarhet och en bättre arbetsmiljö.Så ansöker du
Skicka din ansökan till: malmojobb@exiso.se
Märk ämnesraden med "MALMÖ
Vid frågor, kontakta Alexandra på 076-771 39 79
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: alexandra@exiso.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MALMÖ". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Exiso AB
(org.nr 556397-2842)
211 77 MALMÖ Arbetsplats
Exiso Hk Kontakt
Alexandra G alexandra@exiso.se 076-771 39 79 Jobbnummer
9586804