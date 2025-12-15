Lokalvårdare sökes till Västerås
Qlnr I Örebro AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2025-12-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qlnr I Örebro AB i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi letar efter en passionerad och engagerad medarbetare som vill mer än bara städa - du vill göra skillnad! Hos oss står människan i centrum, och vi tror att nöjda medarbetare skapar nöjda kunder. Vi är ett värderingsstyrt företag som satsar på kvalitet, utveckling och arbetsglädje - varje dag.
Vad vi erbjuder dig:
En tjänst på 80 % med en färdig, välplanerad rutt där du jobbar sida vid sida med en härlig teamkollega
Möjlighet till heltid - vår ambition är att bygga upp din rutt till 100 %
Variation i arbetet: du kommer att arbeta med både trappstädning, hemstädning och företagsstädning
Tjänstebil för att ta dig mellan uppdragen
Utbildning, kompetensutveckling och arbetskläder - vi ger dig rätt verktyg för att lyckas
En vardag där du har nära kontakt med din driftchef och är en viktig del i ett engagerat team
Vi söker dig som:
Har positiv energi, är en lagspelare och gillar att ta ansvar
Vill vara en del av en arbetsplats i ständig utveckling, där du är med och påverkar
Har B-körkort (krav) och behärskar svenska i tal och skrift
Har erfarenhet av städ och/eller service - men det viktigaste är din inställning
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en chans att växa och vara med i en förändringsresa. Vi bygger en kultur där alla räknas, där dina idéer får utrymme, och där varje dag bjuder på nya möten, nya platser och nya möjligheter.
Känner du att detta är rätt för dig? Då vill vi gärna höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qlnr I Örebro AB
(org.nr 559389-8975), http://www.qlnr.se Arbetsplats
Qlnr Kontakt
Matilda Eliasson matilda.eliasson@qlnr.se Jobbnummer
9643844