Lokalvårdare sökes i Sandviken
2025-10-23
Vi söker just nu för kunds räkning 40 drivna och engagerade lokalvårdare till Sandviken som gillar att jobba självständigt men som också kan samarbeta och är flexibla.Publiceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Tjänsterna är på deltid.
Vi söker dig som:
• Är flexibel
• Är serviceinriktad: Du älskar att arbeta med människor och strävar alltid efter att göra kunderna nöjda.
• Är ansvarstagande och självgående: Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ser vad som behöver göras
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill arbeta i ett team som stöttar och utvecklar varandra?
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Det går även bra att lämna din ansökan på plats.
Eyes4work AB - Sandviken
Adress: Baldersgatan 1, Sandviken
Öppettider: Mån - Tors 08:00 - 12:00 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
