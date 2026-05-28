Sommarjobb med möjlighet till fast.
Personlig assistans till man i Umeå - Dygnspass
Sommarjobb med chans till fast rad 80%
Vi söker personliga assistenter till en av våra kunder i Umeå. Upplägget kommer dels vara dygnspass men även kvällar och helger Detta är perfekt för att kombinera med annat arbete eller hobby.
Uppdraget
Kunden har assistans dygnet runt och behöver hjälp med det mesta i sin vardag - allt från förflyttningar, personlig hygien och hushållssysslor.
Du som söker bör vara initiativtagande och gärna ha erfarenhet från vården sen tidigare. Vissa förflyttningar, lägesändringar kan vara lite tyngre varpå det är en fördel med bra fysik/teknik. Detta är i regel en väldigt lugn arbetsplats där kunden spenderar mycket tid hemma.
På fritiden är han väldigt intresserad av sport och följer gärna hockey och fotboll
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Omvårdnad och förflyttningar
Hushållssysslor och hjälp i hemmet
Göra vardagen smidig och möjlig
Vem passar för jobbet?
• Du behöver ha god fysik, eftersom förflyttningar ingår.
• Du behöver vara flexibel då arbetstiderna är blandade.
• Du behöver ha förståelse för smärta och dess konsekvenser
• Dig som vill jobba många timmar när du väl är på jobbet, utan att det är stressigt.
Arbetstider:
Det är både möjligt att jobba dygn men även dagar och kvällar.
Låter det intressant?
Skicka ditt CV och en presentation av dig själv. Vi ser fram emot att höra från dig!
Rekryteringen sker löpande och kan tillsättas innan tiden för annonsen gått ut. Publiceringsdatum2026-05-28Om företaget
Trygg Assistans är ett litet och familjärt företag med kunden och dennes assistenter i fokus. Vi tillämpar kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag. Varje grupp har en egen kund-och personalansvarig som ser till att du trivs och får den hjälp du behöver för att lyckas i ditt arbete. Hos oss känner vi varandra - här är ingen anonym.
Eftersom vi känner våra kunder väl, sköter vi vår egen rekrytering. Därför undanber vi oss vänligen men bestämt all kontakt från rekrytering-och bemanningsföretag.
Kontaktperson
Felicia Wiberg felicia@tryggassistans.se
079-1155890
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trygga Assistans i Norr AB
(org.nr 556824-4809), https://tryggassistans.se
Västra Norrlandsgatan 11 D (visa karta
)
903 27 UMEÅ
Felicia Wiberg Eriksson felicia@tryggassistans.se
9935022