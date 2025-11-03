Lokalvårdare Malmö Fosie
Ren Service i Malmö / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2025-11-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ren Service i Malmö i Malmö
, Burlöv
, Lund
, Trelleborg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi söker en lokalvårdare till vår kund, ett företag som ligger i Fosie industriområde.
Du arbetar måndag, onsdag, fredag 4 timmar per gång.
Du kan själv välja när du vill börja jobba men det ska vara samma tid varje gång. Städningen får påbörjas 07.00 och vara färdig 17.30. Du jobbar medans dom är där.
Det finns även möjlighet att hoppa in på vikariat på andra företag i närheten och utöka sina timmar på så sätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av företagsstädning och golvvårdsmaskiner.
Inom städområdet vanligt förekommande arbetsuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
enbart ansökan via email
E-post: info@renservicemalmo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ren Service i Malmö Jobbnummer
9585641