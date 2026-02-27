Lokalvårdare | Lernia | Björna
Hos vår kund i Björna erbjuds du chansen att bli en del av ett engagerat team som värdesätter kvalitet och noggrannhet. Som lokalvårdare spelar du en nyckelroll i att skapa en trivsam och ren miljö, där ditt arbete verkligen gör skillnad. Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Detta är en deltidstjänst på ca ca 50 minuters städning, två dagar i veckan. Du har stor frihet att själv lägga upp ditt arbete och bestämma när under dagen som arbetet ska utföras. Detta uppdrag passar därför bra för dig som idag bor i Björna med omnejd och har en annan sysselsättning, kanske är du pensionär eller föräldraledig?
Som lokalvårdare kommer du att ansvara för att upprätthålla en hög nivå av renlighet och hygien i vår kunds lokaler. Du utför städning som inkluderar dammsugning, golvmoppning, rengöring av ytor samt tömning av papperskorgar. Du säkerställer att lokalerna är välvårdade och utrustade med nödvändiga förnödenheter.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, självgående och har grundläggande kunskaper i städteknik. Förmåga att följa instruktioner och arbeta självständigt är viktigt. Du ska kunna kommunicera väl på svenska, både i tal och skrift, för att effektivt kunna utföra dina arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du har arbetat inom lokalvård i olika miljöer, men det viktigaste är att du har en ansvarskänsla och tycker att det är viktigt att utföra ett gott arbete.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Elin Ejrendahl via e-post: elin.ejrendahl@lernia.se Så ansöker du
