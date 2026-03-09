Lokalvårdare inom Process- och Produktionsstäd
2026-03-09
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services söker en Lokalvårdare inom Process- och Produktionsstäd till kund som är verksam inom fordonsindustrin i Skövde. Du kommer att bli en värdefull och viktig del i ett positivt och lösningsfokuserat team som dagligen levererar service i världsklass!
Om rollen
Som Lokalvårdare inom Process- och Produktionsstäd hos vår kund, har du, tillsammans med dina kollegor, en viktig roll i att ansvara för helhetsupplevelsen i kundens lokaler. Tillsammans skapar ni en miljö som förmedlar en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vistas på för anställda och besökare.
Som Lokalvårdare inom Process- och Produktionsstäd, utför man sina arbetsuppgifter på platser där personsäkerheten har högsta prioritet. Arbetsuppgifterna innefattar bl a lättare sanering av grov industrismuts - smutsen kan finnas på golv, i tak, i maskiner mm. Även körning av skurmaskin och sopmaskin tillhör arbetsuppgifterna. Man behöver jobba systematiskt och noggrant samt alltid följa de rutiner och säkerhetsbestämmelser som finns. Visst arbete utförs med skyddsmask och skyddskläder - för att du ska känna dig trygg och säker på din arbetsplats.
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning med stor chans till en tillsvidareanställning.
Vem söker vi?
Eftersom alla våra medarbetare har daglig kundkontakt, så vill vi att du är serviceinriktad, lyhörd, ansvarstagande, initiativtagande och positiv. Du har fyllt 18 år och du har B-kort samt lokalvårdsutbildning. Det är väldigt viktigt att du, med personsäkerheten i fokus, talar och skriver god svenska. Truckkort, liftkort och arbetslivserfarenhet av lokalvård/process-städ/produktionsstäd är meriterande. Även erfarenhet av skur- och sopmaskin är meriterande. Då arbetet stundtals kan vara tungt, smutsigt och ske i trånga utrymmen, så är det viktigt att du har en god fysik och en god allmänhälsa. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå och kan komma med förslag till förbättringar hos kunden. Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Därutöver har du en förmåga att samarbeta då arbetet utförs både enskilt och i grupp.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan!
OBS! På grund av GDPR, behandlar vi ej ansökningar inkomna via mejl.
Ansvarig Rekryterare: Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
