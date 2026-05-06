Lokalvårdare inom Göteborgsområdet

Cleandax & Service i Västra Sverige AB / Städarjobb / Göteborg
2026-05-06


Visa alla städarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cleandax & Service i Västra Sverige AB i Göteborg

Om jobbet
Lokalvårdare sökes - Göteborg
Cleandax & Service söker nu engagerade och ansvarstagande lokalvårdare som vill bli en del av vårt team i Göteborg.
Arbetstider: Morgon, kväll och helg enligt schema.
Placering: Ute hos våra kunder i Göteborg med omnejd.

Publiceringsdatum
2026-05-06

Dina arbetsuppgifter
Utföra daglig lokalvård hos företag och verksamheter
Städa kontor, verksamhetslokaler och gemensamma utrymmen
Säkerställa hög kvalitet och god kundupplevelse
Arbeta självständigt och i team beroende på uppdrag

Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
B-körkort är meriterande
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i team
Stresstålig och van att prioritera när det behövs
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Svenska eller engelska på en nivå som fungerar i arbetet

Vi erbjuder
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Trevliga kollegor och en arbetsplats där man hjälper varandra
Introduktion och stöd så att du känner dig trygg i rollen

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till cleandax.info@gmail.com. Urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: cleandax.info@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Cleandax & Service i Västra Sverige AB (org.nr 556322-0713)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9894426

Prenumerera på jobb från Cleandax & Service i Västra Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cleandax & Service i Västra Sverige AB: