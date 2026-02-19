Lokalvårdare i Kungsbacka

Elite Service Sverige AB / Städarjobb / Kungsbacka
2026-02-19


Elite Service Sverige erbjuder person som är noggrann, ansvarsfull, önskar arbete självständig, har förmåga utföra städning för privatperson och företag med högsta kvalite.
Elite Service Sverige AB är ett lokalt företag som utför städtjänster mot privatpersoner och företag.
Våra huvudsakliga uppdrag är hemstädning, flyttstädning,fönsterputsning och kontorsstädning .
Vi söker just nu följande personal:
Extrapersonal (Vardagar, kvällar )

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Mail
E-post: info@eliteservice.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Elite Service Sverige AB (org.nr 559372-6127)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ionela Moldoveanu
info@eliteservice.se
0300-32 32 07

Jobbnummer
9753224

