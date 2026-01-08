Lokalvårdare/Hemservice
DV Hemtjänst i Umeå AB / Städarjobb / Umeå Visa alla städarjobb i Umeå
2026-01-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DV Hemtjänst i Umeå AB i Umeå
Om jobbet
DV Dammvippan är familjeägt företag som finns lokalt i Umeå. Vi utför städning av olika slag, som hemstädning ,hemservice, storstädning, fönsterputs, flyttstädning ,företag städ.
Just nu söker vi dig som vill jobba extra som timanställd med möjlighet fasta schemalagda lägre fram .
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön enligt kollektiv.
Vi söker dig som:
Söker ett utvecklande jobb inom städ med möjlighet till mer ansvar
Är serviceinriktad och har hög arbetsmoral
Gärna har erfarenhet av hemstäd, flyttstäd och liknande
Kan arbeta i hem där det kan förekomma husdjur
Inte är allergisk/känslig mot pälsdjur, damm eller tobak
Har B-körkort då många städ kräver bil för att ta sig dit
Kan förstå och prata svenska
Vi erbjuder dig:
Intervjuer kommer ske löpande och därför kan rekrytering ske före sista ansökningsdag så passa på att söka redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@dammvippanumea.se Arbetsgivare DV Hemtjänst i Umeå AB
(org.nr 556993-3970)
Lagmansgatan 2A (visa karta
)
903 55 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DV Dammvippan i Umeå AB Kontakt
Tim Nguyen Andersson info@dammvippanumea.se 070-2334734 Jobbnummer
9674709