Lokalvårdare heltid

Rent Av I Skåne AB / Städarjobb / Malmö
2025-10-26


Vi söker en lokalvårdare med 2-4 års erfarenhet för att förstärka vårt team. Om du är noggrann, ansvarsfull och har en passion för att hålla miljöer rena och trivsamma, så kan detta vara rätt jobb för dig!

2025-10-26

Dina arbetsuppgifter
Utföra städning av kontor, butiker och offentliga utrymmen

Ansvara för daglig städning samt periodisk rengöring av olika lokaler

Säkerställa att alla utrymmen är rena, fräscha och väl underhållna

Hantera städmaterial och utrustning på ett korrekt och säkert sätt

Kvalifikationer
Minst 2-4 års erfarenhet av lokalvård

B-körkort

Goda referenser från tidigare arbetsgivare

Du talar och förstår Svenska eller Engelska

Förmåga att arbeta självständigt och noggrant

Meriterande:
Yrkesbevis inom lokalvård

Erfarenhet av att arbeta med olika typer av städutrustning och kemikalier

Goda kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet

Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och pålitlig

Serviceinriktad och flexibel

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

God fysik för att klara av de fysiska arbetsuppgifterna

Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö

Möjlighet att arbeta flexibla timmar

Konkurrenskraftig lön och bra arbetsvillkor

Möjlighet till vidareutbildning inom städ och lokalvård

Låter detta som ett jobb för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@rentav.nu senast 2025-10-31. Märk din ansökan med "Lokalvårdare".
Vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Via email
E-post: info@rentav.nu

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare".

Detta är ett heltidsjobb.

Rent av i Skåne AB (org.nr 556508-9280)

För detta jobb krävs körkort.

Rent Av I Skåne AB

9574585

