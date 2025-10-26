Lokalvårdare heltid
Rent Av I Skåne AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2025-10-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rent Av I Skåne AB i Malmö
Vi söker en lokalvårdare med 2-4 års erfarenhet för att förstärka vårt team. Om du är noggrann, ansvarsfull och har en passion för att hålla miljöer rena och trivsamma, så kan detta vara rätt jobb för dig!Publiceringsdatum2025-10-26Dina arbetsuppgifter
Utföra städning av kontor, butiker och offentliga utrymmen
Ansvara för daglig städning samt periodisk rengöring av olika lokaler
Säkerställa att alla utrymmen är rena, fräscha och väl underhållna
Hantera städmaterial och utrustning på ett korrekt och säkert sättKvalifikationer
Minst 2-4 års erfarenhet av lokalvård
B-körkort
Goda referenser från tidigare arbetsgivare
Du talar och förstår Svenska eller Engelska
Förmåga att arbeta självständigt och noggrant
Meriterande:
Yrkesbevis inom lokalvård
Erfarenhet av att arbeta med olika typer av städutrustning och kemikalier
Goda kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetDina personliga egenskaper
Ansvarstagande och pålitlig
Serviceinriktad och flexibel
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
God fysik för att klara av de fysiska arbetsuppgifterna
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta flexibla timmar
Konkurrenskraftig lön och bra arbetsvillkor
Möjlighet till vidareutbildning inom städ och lokalvård
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@rentav.nu
senast 2025-10-31. Märk din ansökan med "Lokalvårdare".
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Via email
E-post: info@rentav.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rent av i Skåne AB
(org.nr 556508-9280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rent Av I Skåne AB Jobbnummer
9574585