Lokalvårdare
2026-05-29
Tierpsbyggen är mer än ett bostadsbolag - vi är en viktig del av vardagen för människor i hela Tierps kommun. Med över 1 800 bostäder och fastigheter på tio orter skapar vi trivsamma, trygga och välskötta miljöer där människor vill bo, leva och mötas. Genom vårt moderbolag Tierps Kommunfastigheter ansvarar vi även för skolor, fritidsanläggningar och andra viktiga samhällsfastigheter.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans gör skillnad varje dag. Arbetsplatsen ligger centralt i Tierp, bara några minuters promenad från tågstationen - nära både kollegor, service och goda pendlingsmöjligheter.
4 plats(er). Publiceringsdatum 2026-05-29
Vill du ha ett meningsfullt arbete där ditt noggranna arbete bidrar till en ren, trivsam och säker miljö för våra medborgare?
Vi söker nu engagerade lokalvårdare som vill förstärka vårt team under semesterperioden, med goda möjligheter till fortsatt arbete hos oss.
Som lokalvårdare hos oss har du ett viktigt uppdrag. Du utgår från olika verksamheter runt om i Tierps kommun och arbetar både självständigt och i nära samarbete med dina kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär daglig städning av kontor, kök och gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstugor, förskolor, skolor och gymnastikhallar.
I rollen ingår att:
Moppa, dammsuga och rengöra olika typer av ytor.
Hantera och köra städmaskiner.
Fylla på förbrukningsmaterial.
Säkerställa ordning, trivsel och en jämn, hög kvalitetsnivå.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och har kunden i fokus. Eftersom arbetet innebär förflyttningar och snabba omställningar behöver du ha god planeringsförmåga och vara lösningsorienterad. Jobbet kan vara fysiskt krävande, vilket gör att du behöver ha en god fysik.
Krav för tjänsten:
Du har fyllt 18 år.
B-körkort.
God förmåga att förstå, läsa och skriva på svenska (för instruktioner och föreskrifter).
Godkänt utdrag ur belastningsregistret (skola/förskola) krävs innan anställning.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lokalvård.
SRY- eller PRYL-utbildning.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet, din laganda och din förmåga att arbeta självgående.
Urvalet sker löpnade så inkom gärna med din ansökan redan i dag.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Arbetstid: Schema.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vårt bolag.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328358".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Tierpsbyggen
(org.nr 556088-2325)
Box 2 (visa karta
)
815 21 TIERP
Tierpsbyggen
Personalorganisationernas representanter nås via växel 0293-130 25
