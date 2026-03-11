lokalvårdare
Norrfällsvikens Camping, Stugby & Marina är en stor 4-stjärnig familjecamping beläget vid havet mitt i Höga Kusten.
Vi söker nu Lokalvårdare inför säsongen 2026.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att städa stugor, servicehus, hotellrum och även avsyning av stugor.
Vi söker dig som är noggrann, energisk, glad och positiv. Du behöver gilla att ge våra kunder fantastisk service. Vi ser gärna att du har erfarenhet av lokalvård sedan tidigare.
Även du som går gymnasiet är välkommen att söka tjänsterna.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Ansök till mail jobbainorrfallsviken@gmail.com
