Lokalvårdare

Ready Steady Clean AB / Städarjobb / Järfälla
2026-01-23


Söker en man eller kvinna som inte är rädd att arbeta i ett företag som växer samt har en fin stämning och där vi hjälps åt och arbetar som ett team.
Vi kommer lära er hur man utför jobbet på bästa sätt samt att man kommer in i gänget
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ready Steady Clean AB (org.nr 556766-1698)

Kontakt
Jens Berndtson
kontakt@rsclean.se

Jobbnummer
9700528

