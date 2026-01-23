Söker en man eller kvinna som inte är rädd att arbeta i ett företag som växer samt har en fin stämning och där vi hjälps åt och arbetar som ett team. Vi kommer lära er hur man utför jobbet på bästa sätt samt att man kommer in i gänget Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare 2026".