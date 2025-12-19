Lokalvårdare
2025-12-19
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!

Arbetsuppgifter
Du kommer ingå i lokalvårdsenheten i Svenljunga kommun. Den har funnits sedan april 2023 och består av 25 medarbetare med uppdrag runt om i kommunens olika verksamheter. Vi kännetecknas av goda samarbeten, yrkesstolthet och en vilja att lära nytt för att på bästa sätt kunna bidra till trivsel och hållbarhet i våra lokaler.
Det vi söker nu är tre tjänster med uppdrag som främst kommer vara förlagda i kommunens södra delar. Varje tjänst har i grunden ett eget område där du ansvarar för det dagliga utförandet. Utöver det utgör du även en viktig del i ett team som hjälper varandra, först och främst i område söder, men ibland även runt om i kommunen.
Den ena av tjänsterna utgår från lokalvård på vård- och omsorgsboende, den andra från lokalvård i förskolornas lokaler och den tredje från lokalvård i skolans lokaler. Sedan kompletteras de med uppgifter i varandras lokaler samt idrottshallarna och andra verksamhetslokaler. Vi ansvarar också för matkörning till de förskolor som inte har eget kök, vilket blir en hållpunkt i två av tjänsterna.
Vi arbetar med moderna metoder där du kommer ha tillgång till maskinell utrustning som hjälpmedel så du behöver ha ett intresse för det. På två av enheterna i området jobbar vi med städrobotar med både hel- och semiautomatisk drift där lokalvårdarna följer upp så de fungerar optimalt. Vi försöker också använda så torra metoder som möjligt samt sträva mot ändamålsenlig och minimal användning av kemikalier.
Det pågår ett pilotprojekt i centralort där vi digitaliserar lokalvården, ambitionen är att skala upp det till hela enheten om utvärderingen ger det resultat vi hoppas på.
Utöver den dagliga lokalvården kommer det också ingå en del specialinsatser med periodiskt upplägg. Det rör sig framförallt om höghöjdsstädning samt fönsterputs. Alla uppgifter görs från marknivå med hjälp av rätt utrustning.Kvalifikationer
B-körkort är ett krav för samtliga tjänster.
Certifierande lokalvårdsutbildning enligt SRY, PRYL, CLV+ eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är meriterande.
Erfarenhet från lokalvård i de olika miljöerna samt erfarenhet från specialstäd är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt kommunikativ förmåga.
ÖVRIGT
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Ersättning

Månadslön
