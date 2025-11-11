Lokalvårdare
2025-11-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
EMSAB Specialservice AB är ett väletablerat städföretag sedan 1994.
Vi söker en lokalvårdare på heltid med B-körkort
Till tjänsten behöver du kunna tala och förstå svenska språket.
Erfarenhet av fönsterputsning är meriterande.
Arbetstiden är dagtid 07.00 - 16.00. Arbetet kan förekomma på platser utanför Västerås, så du som söker denna tjänst bör kunna vara flexibel.
Du skall kunna arbeta i grupp likaså självständigt, det är meriterande om du har erfarenhet av lokalvård sedan tidigare.
Välkommen med er ansökan till oss.
Provanställning kommer att tillämpas för denna tjänst.
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Via epost
E-post: info@emsab.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556484-7688)
Ängsgärdsgatan 13
)
721 29 VÄSTERÅS
