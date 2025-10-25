Lokalvårdare
2025-10-25
VI söker dig som vill jobba med städning hos våra kunder i Lund kommun med omnejd.
Hos oss får du möjlighet att utföra både hemstädning, storstädning och flyttstädning. Uppdragen är varierande och du möter trevliga kunder som uppskattar din hjälp. Du arbetar självständigt eller tillsammans med en kollega. Du behöver inte ha erfarenhet men är en merit att ha jobbat som städare tidigare, det viktigaste för oss är att du tycker om att göra fint, är noggrann och har ett vänligt bemötande.
Vi har kollektivavtal och alla försäkringar för arbetstagaren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: Support@nickolettastad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nickoletta Städ AB
(org.nr 559081-5493)
Pallvägen 22 (visa karta
)
247 63 VEBERÖD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9574384