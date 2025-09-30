Lokalvårdare
2025-09-30
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
J Tillanen Städservice AB är ett etablerat och pålitligt fullserviceföretag med lång erfarenhet inom företags-, fastighets-, flytt- och hemstädning. Vårt arbete grundas i värderingar som trygghet, närhet och kvalitet. Vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar. Företaget består idag av ett glatt och engagerat team om cirka 30 medarbetare som trivs bra tillsammans och värdesätter ett positivt arbetsklimat. Vi erbjuder nu en möjlighet att bli en del av vårt framgångsrika team.
För mer information om oss, besök vår hemsida: www.jtstadservice.se

Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare på JT Städservice kommer du att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i olika uppdrag, vilket innebär en mångsidig arbetsdag. Du ansvarar för all typ av lokalvård hos våra kunder. Du planerar och genomför städningen på ett effektivt och noggrant sätt, med fokus på att upprätthålla en hög standard av renlighet och ordning. Arbetstiderna kan variera beroende på kundens behov, vilket innebär att flexibilitet är viktigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet: Minst 1-2 års erfarenhet inom städtjänster.
Kompetens: Du har god vana av städarbete och är noggrann, ansvarsfull och pålitlig.
Flexibilitet: Eftersom arbetsuppgifterna och arbetstiderna kan variera från tidiga mornar till sena kvällar, är du flexibel och kan anpassa dig efter förändrade behov.
Språk: Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Körkort: Du har körkort, då körning med arbetsfordon ingår i arbetsuppgifterna.
Vi erbjuder:
Ett tryggt och professionellt arbetsklimat i ett väletablerat företag.
Möjlighet till tillsvidareanställning för rätt kandidat.
Lön enligt kollektivavtal (fast månads-, vecko- eller timlön beroende på överenskommelse).
En arbetsplats där vi värdesätter goda relationer och ett positivt samarbete mellan medarbetare.Så ansöker du
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan, som ska skickas via e-post (CV och personligt brev) till: info@jtstadservice.se
Vänligen notera att ansökningar endast tas emot via mejl.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: info@jtstadservice.se Arbetsgivarens referens
